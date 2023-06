Manuel Bortuzzo, esce allo scoperto con il volto TV| Il commento di papà Franco: “Bonazzi”

Manuel Bortuzzo, l’amatissimo nuotatore e ora personaggio TV a tuttotondo, beccato con un volto super famoso. Fuori il nome, con tanto del commento di suo padre.

Da quando ha partecipato al GF Vip, il chiacchiericcio intorno alla sua vita privata non ha mai smesso di sussistere. Se all’interno della Casa più spiata d’Italia ci ha fatto tanto emozionare con la bellissima Lulù Selassié, poi l’idillio, una volta conclusa per entrambi la loro esperienza al GF Vip, è pian piano svanito.

Per la verità, i due hanno iniziato a convivere nella casa di lui, dove però vive anche il papà di Manuel. A quanto pare il sig. Bortuzzo non ha mai visto di buon’occhio la ragazza. Inoltre pare che l’antipatia fosse pure reciproca. In men che non si dica i dissapori sono diventati sempre più forti, il che ha portato poi i due a dirsi addio.

Ciò ha spezzato i cuori dei loro estimatori, soprattutto quelli più romantici, che auspicavano un finale ben diverso per loro. Tanto più che costoro si erano convinti che il loro fosse un legame molto importante e profondo e non il classico fuoco di paglia. Manuel, per altro, inizialmente era apparso alquanto restio a vivere a pieni polmoni il loro amore, ma poi si era convinto e si era lasciato andare.

La vita sentimentale di Manuel

Impossibile non ricordarsi della serenata per la sua amata quando ancora lei si trovata all’interno della Casa. C’è anche chi ha mormorato che i due in realtà non si fossero mai lasciati, ma avessero continuato a vivere la loro relazione lontani dal clamore mediatico. Tuttavia si è stratto di una voce infondata ed entrambi si sono rifatti una vita dal punto di vista sentimentale.

Per quanto concerne Manuel, che si è anche lanciato nella carriera musicale, ora come ora sembrerebbe single, dopo la conclusione della sua storia con la bellissima Angelica Benevieri. Soltanto pochi mesi prima avevano annunciato il loro idillio. Ma pare che la relazione tra il nuotatore e la celebre tik toker non era destinata a durare. Ora Bortuzzo è stato beccato in compagnia di un altro volto TV.

In coppia con De Martino

Si tratta dell’affascinante e meraviglioso Stefano De Martino. I due scatti in bianco e nero, molto eleganti e raffinati, ritraggono felicissimi i due, che poi si sono lasciati andare a un grande abbraccio, ricco di stima e sincera amicizia. Tra l’altro sono molto simili, non solo per quel che concerne la pettinatura, ma anche i lineamenti del loro viso.

A commentare tra i primi le fotografie è stato il padre di Manuel con un “Bonazzi”, ma non sono mancati anche like e consensi da vip, come Gianni Sperti e Ignazio Moser. Di recente il nuotatore ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi fan e si è mostrato in molti scatti che lo ritraevano vestito quasi soltanto dai suoi numerosissimi tatuaggi.