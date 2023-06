Giulia Stabile col cuore in mano rivela: “Mi sono innamorata di…” | Addio per sempre Sangiovanni

Giulia Stabile è al centro dell’attenzione per via di una Instagram story che ha pubblicato di recente. Che fine ha fatto Sangiovanni? Andiamo a scoprirlo.

Giulia Stabile è una delle ballerine professioniste più amate del programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Anni fa si era proposta come allieva e subito ottenne un banco per la sua bravura. Ha addirittura convinto l’esigente maestra Alessandra Celentano che ha sempre visto in lei un grande potenziale, proprio come i telespettatori. Non a caso ha portato a casa la vittoria.

In varie interviste ha ammesso che in passato è stata vittima di bullismo a scuola per via del suo aspetto fisico, ma adesso ha dato uno schiaffo morale a chi le metteva i bastoni tra le ruote. Più passa il tempo e più sta dimostrando di essere una forza della natura. ragion per cui tante ragazzine la prendono come un modello a cui ispirarsi.

Sicuramente la rivedremo in qualità di professionista nel talent show che la resa popolare. E’ arrivata in finale mano nella mano con Sangiovanni, il quale ha ottenuto tanti premi da parte della critica e ora sta cavalcando l’onda del successo. I due si sono innamorati nella casetta e il loro amore ha entusiasmato tutti perché puro e genuino.

Tuttavia in questi giorni sembra che ci sia una crisi. L’ultimo indizio sul web è stato dato da Giulia quando ha condiviso uno scatto tenero in compagnia di NDG, un cantante dell’ultima edizione. Adesso sempre lei ha dimostrato di avere nel cuore qualcun altro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Giulia Stabile confessa senza esitazione

Giulia negli ultimi giorni è stata a Roma per il concerto di Amici, in cui tutti gli allievi si sono esibiti per il pubblico. Al timone della conduzione c’erano Isobel Kinnear e Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene. A un certo punto è arrivata sul palco la Celentano e ha fatto una lezione di danza classica alla sbarra. E’ stato un momento divertente.

Anche Giulia si è messa in gioco, ma stavolta l’ha fatto riferendo ai fan che non sta passando un bel periodo. Di conseguenza si sta dedicando ancor di più alla sua passione. Alessandro Rosica ha rivelato che si sono lasciati perché hanno dei progetti di vita totalmente diversi. Come se non bastasse Giulia da qualche ora si è mostrata con una nuova compagnia.

Un compleanno diverso

Il post è stato condiviso sul profilo Associazioneandreatudisco ed è stato riproposto da Giulia sul suo profilo. “C’è chi per il proprio compleanno organizza una festa in discoteca, chi un party in spiaggia, e chi sceglie di passarlo a giocare con i bambini della casa di Andrea”.

Giulia ha trascorso del tempo in compagnia dei bambini che sicuramente hanno gradito. E’ impossibile non amarla. Nonostante la popolarità, si concede spesso questi spazi per aiutare il prossimo.