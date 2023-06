Cristina Scuccia, finalmente è uscita allo scoperto: ecco chi è la bellissima fiamma

Finalmente è venuta a galla la verità su Cristina Scuccia e sulla persona entrata in punta di piedi nella sua vita. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi è giunta al termine con la vittoria di Marco Mazzoli. Tutti sono concordi nel dire che sia più che meritata, dato che è stato uno dei naufraghi a mettersi a nudo senza strategie. Molti speravano che fosse Luca Vetrone a ottenere più voti, ma le cose sono andate diversamente. Ciò dimostra che è riuscito a entrare nei cuori dei telespettatori nonostante si sia messo in gioco in un secondo momento.

Le donne arrivate in finale sono state Alessandra Drusian, Cristina Scuccia e Pamela Camassa. Non hanno avuto la meglio contro Luca al televoto, dunque sono andate via dall’isola in pochi secondi. Filippi Bisciglia ha realizzato una Instagram story per criticare l’eliminazione della compagna di vita. Secondo qualche utente social ha ragione mentre per altri è risultato poco opportuno.

Per quanto riguarda Cristina, sicuramente è stata una delle naufraghe più chiacchierate di quest’edizione per via del suo passato. Sull’isola ha cercato di stare lontana dalle discussioni e quando è stata coinvolta da terzi ha sempre puntato sulla diplomazia. Nathaly Caldonazzo ha insinuato che il suo scopo era mettere zizzania nel gruppo mentre Corinne Clery la reputa un’abile stratega.

Qualche telespettatore ha notato che in una delle sfide contro Alessandra ha continuato quando quest’ultima ha avuto un attacco di panico. Di conseguenza il marito e Alvin sono intervenuti. A prescindere da tutto l’attenzione si è focalizzata maggiormente sulla persona della quale ha riferito di essere innamorata. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

La nuova fiamma di Cristina Scuccia

“Questa persona è entrata nella mia vita in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato. L’amore è bello e nonostante abbia cercato di trattenerlo…Di questa persona mi manca tutto. Spero sia ancora lì ad aspettarmi…Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua…Poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona“.

Cristina non ha mai specificato il sesso di questa persona, dunque in tanti hanno chiesto se sia una donna o un uomo. Per questo motivo Ilary Blasi ha spesso insistito sulla questione, anche nell’ultima diretta. All’inizio ha detto solo che si sono conosciuti a Madrid dove lei ormai vive per seguire la sua passione per la musica.

Le parole che non sono passate inosservate

“Qui è difficile mantenere segreti, io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando”, ecco come si è giustificata. Al momento non si conosce il volto di questa persona perché Cristina non si è sbilanciata nemmeno su insistenza da conduttrice e opinionisti.

“Basta Ilary con le domande“, così si è congedata. In effetti ha detto che non ne vuole parlare sapendo che la madre ascolta tutto da casa. Avranno avuto un confronto in queste ore? Per adesso non si sa nulla.