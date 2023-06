“Non vedo l’ora di diventare mamma”: ex concorrente del Gf Vip dà il lieto annuncio

Ex vippona ha espresso un grandissimo desiderio. Ora vuole diventare mamma. Chi è la splendida gieffina in questione?

Il GF, sia per quanto concerne la versione tradizionale che vip, regala sempre sia momenti esilaranti che emozionati. Tantissime sono le amicizie e gli amori che sono nati nel corso delle svariate edizioni all’interno della Casa più spiata d’Italia. Quest’anno sono state veramente tante le gatte da pelare per Alfonso Signorini, che sul finale di stagione ha visto intervenire e pure a gamba tesa Pier Silvio Berlusconi.

Il Reality avrebbe preso una piega alquanto trash e certi atteggiamenti non erano più tollerati. Sono state dunque messe in atto squalifiche, nonché seri provvedimenti. A settembre non ritroveremo su Canale 5 il GF Vip, ma quello Nip. I casting per scovare i concorrenti sono in atto da mesi.

Probabile la presenza di qualche personaggio famoso ma non di influencer. Al timone troveremo sempre il bravo e carismatico Alfonso Signorini. Incerti anche i nomi degli opinionisti. Ora un’ex concorrente ha espresso il suo più vivo e sentito desiderio di diventare mamma, anzi, non vede proprio l’ora!

GF Vip, un’ex concorrente fa un lieto annuncio

Tra l’altro si è fatta per lo più conoscere, sia dal grande pubblico che dagli addetti al lavori, proprio grazie alla sua partecipazione al noto reality quando ancora non era famosa. Successivamente ha partecipato a quello Vip, dove ha destato subito l’attenzione dei telespettatori. Per lei è stata un’esperienza molto importante, tant’è che poco dopo ha deciso di convolare a giuste nozze con il suo fidanzato.

La donna è anche nota per la sua grandissima passione per la chirurgia estetica e per le sue forme decisamente burrose, nonché per il suo strepitoso decolleté. È apparsa tantissime volte da Barbara D’Urso per parlare anche dei numerosissimi interventi a cui si è sottoposta nel corso del tempo. Ora avrebbe però detto addio a tutto questo. Di chi parliamo?

Francesca Cipriani non vede l’ora

Della bellissima Francesca Cipriani, che è sempre innamoratissima del marito Alessandro Rossi. Durante un’intervista per la rivista Mio, la vippona ha rivelato: “Se stiamo provando a diventare genitori? Certo, siamo in attesa della cicogna. Non vediamo l’ora di diventare mamma e papà e di avere un figlio“.

E che tipo di mamma lei pensa di poter essere? “Sarò una mamma con la M maiuscola, una mamma a 360° e molto presente. Farò di tutto per la felicità di mio figlio”, ha poi rivelato la Cipriani, che oggi ha tra l’atro un bellissimo rapporto con il figlio del marito. A quanto pare il ragazzino si è molto affezionato a lei e l’affetto è reciproco. A quando il lieto annuncio?