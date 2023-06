Giulia Salemi stravolge il suo look: bye bye capelli lunghi | Risultato pazzesco

La bellissima Giulia Salemi ha deciso di darci un bel taglio. Tanti saluti ai suoi capelli lunghi. Lei è un vero incanto.

Dopo la sua partecipazione al GF Vip in veste di concorrente, la vita, sia professionale che privata, della splendida Giulia Salemi è certamente cambiata. La sua fama è cresciuta a dismisura e lei ha iniziato a lavorare ancora di più e a spron battuto in Televisione. È oggi richiestissima come testimonial di svariati marchi e modella e lanciatissima come e influencer.

Ha poi ampiamente dimostrato di essere una brava conduttrice, nonché un’accattivante inviata per diverse trasmissioni. Ha anche ampiamente convinto in veste di opinionista, soprattutto per il padre di tutti i reality, quando ha sostituito per un certo periodo Sonia Bruganelli. In ogni modo è comunque sempre stata presente in studio per dire la sua in compagnia del suo Pierpaolo Pretelli.

Con lui l’amore oggi va a gonfie vele, sebbene si mormori che ci siano di tanto in tanto dei dissidi. È stato proprio nel corso di una serata al GF che Giulia ha rivelato che tra di loro ci fossero dei problemi.

Successivamente è tornato il sereno anche grazie ad Alfonso Signorini, che è grande amico di entrambi. Ora i due si apprestano ora a trascorrere un’estate magica e ricca d’amore.

Giulia Salemi pazzesca sui Social e in TV

Stanno regalando sui Social, in particolare su Instagram, tantissime fotografie in versione estiva che hanno mandato in orbita in men che non si dica i loro estimatori. Pierpaolo ha di recente lasciato a bocca aperta le sue fan con alcuni scatti in bianco e nero molto eleganti, dove ha messo in luce la sua straordinaria fisicità.

Giulia, dal canto suo, ama mantenere i suoi followers costantemente informati sui suoi impegni lavorativi, nonché sulla sua stessa vita privata. In TV l’abbiamo di recente vista al Gialappa’s Show, accanto al mitico Mago Forrest, dove ha stregato tutti quanti con la sua bellezza, eleganza e la sua simpatia.

Bye bye capelli lunghi

In occasione dell’estate, la Salemi ha deciso di darci un bel taglio e di dare una rinfrescata alle sue splendide chiome corvine. Ora non le porta più lunghissime ma di media lunghezza. Dunque non avrà più alcuna difficoltà a legarle per comodità in una splendida coda di cavallo, sia bassa che alta.

Con questo nuovo look Giulia ha messo maggiormente in risalto i lineamenti del suo viso, nonché i suoi meravigliosi occhi e il suo intenso sguardo da vera e autentica gatta. Lei è sempre più bella e in forma che mai. Il merito è certamente della sua carriera, che sta andando benissimo, ma soprattutto dell’immenso amore del suo Pierpaolo. A quando le nozze?