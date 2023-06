Paolo Bonolis, “Ha lottato fino all’ultimo”: purtroppo alla fine non c’è stato nulla da fare

Paolo Bonolis non è riuscito più a trattenersi dopo l’annuncio della separazione con Sonia Bruganelli. Ecco cosa sta succedendo all’amatissimo conduttore.

Tutti sono concordi nel dire che Paolo Bonolis sia uno dei conduttori più amati e di successo del mondo dello spettacolo italiano. Il merito è senza dubbio della sua professionalità accompagnata da una spiccata simpatia a volte pungente. Con Luca Laurenti rappresenta il duo per eccellenza del piccolo schermo e lo confermano tuttora con Avanti un altro.

La sua carriera ha avuto inizio con Bim bum bam negli anni ottanta e ciò gli ha permesso di aggiungere al curriculum tanti programmi televisivi come Beato tra le donne, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la notizia, Affari Tuoi, Il senso della vita e Domenica In e la 59° edizione del Festival di Sanremo. Attualmente è uno dei conduttori più pagati, più di Maria De Filippi e Gerry Scotti.

In una puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo è stato invitato e, come al solito, si è messo in gioco con la sua nota simpatia. Tuttavia i telespettatori non hanno capito se stesse scherzando quando ha detto che tra un paio di anni si ritirerà dalla televisione. La sua dichiarazione ha fatto preoccupare i fan perché ormai è impensabile non vederlo nella quotidianità da casa.

Allo stesso tempo non hanno nascosto il dispiacere della separazione con Sonia Bruganelli. Rappresentavano la coppia perfetta agli occhi della massa, eppure anche la loro favola d’amore si è conclusa in modo del tutto inaspettato. Ne hanno parlato entrambi, ma ora è lui al centro dell’attenzione per rivelazioni fatte da terzi.

Mancato lieto fine per Paolo Bonolis

Qualche mese fa stava circolando una notizia sul web in merito alla loro crisi coniugale. Di conseguenza hanno realizzato un video in cui ironizzavano su quanto si stava dicendo sul loro conto. Poi da un paio di settimane sono usciti allo scoperto rilasciando un’intervista per Vanify Fair.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. E’ questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. Ecco cosa hanno detto ai microfoni facendo intendere che tutto sia dipeso da lei. Nonostante la separazione sia avvenuta con la massima tranquillità, da qualche ora qualcuno è tornato a parlare sull’argomento.

Un giornalista difende il conduttore

Alberto Dandolo ha smentito la presenza di un’altra donna nella vita di Bonolis, confermando il fatto che non abbia ancora realizzato ciò che sta vivendo. Inoltre pare che avrebbe “lottato fino all’ultimo per salvare il matrimonio e che la scelta di concluderlo non sia partita da lui“.

Nel frattempo Fabrizio Corona ha riferito che la Bruganelli abbia compiuto dei gesti di infedeltà in passato. La diretta interessata non si è espressa su simili dichiarazioni. Una cosa è certa: la faccenda non finirà presto nel dimenticatoio.