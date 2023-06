Dramma Laura Torrisi: la malattia la costringe a continui ricoveri | Un infinito calvario

Si parla di vero e proprio dramma per la bellissima Laura Torrisi. La rivelazione della malattia che sconvolge i cuori dei fan.

Ha dilaniato il cuore in mille pezzi dei suoi estimatori la bellissima Laura Torrisi nel raccontare dei suoi problemi di salute, che non sono certamente di poco conto, né da sottovalutare. Per farlo ha scelto il salotto di Verissimo della bellissima Silvia Toffanin. Del resto affidare proprio pensieri e confessioni alla bravissima e dolcissima conduttrice veneta è diventata una vera e piacevole consuetudine..

Lei, oltre ad essere un’immensa professionista, è una persona molto sensibile e dotata di un’empatia fuori dal comune. Riesce dunque a entrare in sintonia con chi ha di fronte e a farlo sentire casa propria. L’ex compagna di Leonardo Pieraccioni, con il quale ha messo al mondo una splendida figlia, oggi adolescente, dopo la sue esperienza giovanissima al GF, è stata molto presente in TV.

Ha capito ben presto che fosse la strada della recitazione quella da seguire con ingente passione. Ha lavorato tantissimo sia per il Grande che per il Piccolo Schermo diventando un volto molto amato della fiction Made In Italy. Donna bellissima e sensuale, oltre che dotata di una fisicità da 10 e lode, ha fatto sognare a lungo gli italiani di ogni età con scatti spettacolari.

La confessione del calvario della Torrisi

Tuttavia Laura, a un certo punto della sua vita, sebbene la sua carriera andasse a gonfie vele, ha deciso di fermarsi, come ha svelato a La Stampa: “All’inizio ne avevo bisogno, l’ho usato per guardarmi dentro e riconcentrarmi. Tuttavia, nel momento in cui mi sono sentita pronta a tornare mi è dispiaciuto riscontrare che era impossibile riuscirci”.

Queste sono state le parole dell’attrice, che tuttavia non ha mai avuto l’idea di mollare, essendo una grande guerriera. Ora per lei il set è ancora lontano ma la conduzione la mansione che le è più vicina. È infatti attiva sul canale Food Network. In ogni caso sogna ben presto di ritornare a fare cinema o qualche fiction di successo. Se è stata così lontana dalla ribalta è per via di alcuni problemi di salute.

Laura e i continui ricoveri

“Ho avuto dei problemi di salute. Fin da piccola soffro di endometriosi e ogni due per tre finisco sotto i ferri. L’ultima volta però è stata più complicata perché erano sbucate delle ernie e mi hanno dovuta operare di nuovo a stretto giro. Era giusto fermarmi e prendermi cura di me stessa”, ha rivelato Laura.

Nel raccontare nello specifico della malattia ha anche espresso le grandi difficoltà che ha dovuto affrontare e narrato di quei momenti in cui non poteva nemmeno stare seduta. Ergo era davvero impossibile pensare anche solo in quella condizioni di poter lavorare. 10 anni fa è stata la prima a parlare di questa malattia e oggi, pur non smettendo di battersi per la causa, ha deciso di farlo a porte chiuse.