Vladimir Luxuria, a 20 anni faceva cadere tutti a suoi piedi: uno schianto mozzafiato

Avete mai visto la splenda Vladimir Luxuria quando aveva solo 20 anni? Uno schianto ieri come oggi.

Attualmente non è solo una politica molto affermata e una grande attivista, ma personaggio televisivo a tuttotondo molto acclamato, la splendida Vladimir Luxuria.

Di recente ha concluso la sua intensa esperienza in qualità di opinionista per L’Isola Dei Famosi. Si è molto divertita e ha sempre detto la sua con eleganza, ironia e garbo.

Si è anche parecchio commossa in alcune scene durante l’attesa finale. In particolare ha versato tantissime lacrime quando ha visto Alessandra Drusian abbracciare forte la figlia, così come Pamela Camassa tenere tra le braccia la sorella. Lei conosce benissimo quel reality e pure da vicino, avendoci partecipato anni fa e avendolo pure vinto.

Da allora la sua ascesa nel mondo dello spettacolo è stata a dir poco inarrestabile. Grande amica di Ilary Blasi, ha anche avuto modo di conoscere Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice romana. Luxuria, durante una sua intervista a cuore aperto per il Corriere Della Sera, ha parlato del suo passato e in particolare di che cosa significasse essere stati ragazzi omossessuali nel Sud Italia, ove lei viveva, negli Anni ’70 e 80.

Il racconto della sua giovinezza

“In poche parole significa che le prendevi e basta. A quei tempi non esistevano i Gay Pride o i circoli arcigay e i ragazzi si sentivano persi. Non c’era nulla. Non un’associazione, non un luogo di ritrovo. Eravamo anime perse e tanti svanirono per davvero. Anch’io a un certo punto, mi stavo perdendo: alcol, droga e persino sesso a pagamento”, ha svelato Vladimir.

A salvarla fu il buddismo. È stato alla fine degli Anni ’80 che ha dato il suo massimo impegno all’interno del movimento per i diritti della comunità LGBT. Insieme a Imma Battaglia e Vanni Piccolo ha anche organizzato il primo Gay Pride in Italia, tenutosi a Roma nel mesi di luglio 1994 e che fu un gran successo.

Uno schianto anche da giovane

Se oggi Vladimir è uno schianto, lo era anche da giovane. È stata lei stessa a pubblicare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram una fotografia dal sapore squisitamente amarcord. Allora la conoscevano tutti come Wladimiro Guadagno e amava optare a livello di look sul casual o sullo sportivo. Capelli ricci e lineamenti perfetti del viso, erano i suoi tratti distintivi.

Da allora di tempo ne è passato e lei è diventata sempre più una persona forte e in grado di affrontare ogni battaglia. È un nome di richiamo e richiestissima nei salotti televisivi, così come collaboratrice per diverse riviste ed emittenti radiofoniche. Ora si sta godendo un’estate di relax in attesa di una nuova stagione TV e non solo, molto impegnativa per lei.