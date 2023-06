Gianni Morandi, disgrazia per l’ex moglie: il figlio lancia il triste grido d’allarme

Gianni Morandi non ha pace per via di quanto accaduto all’ex moglie e al figlio Marco. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda.

Gianni Morandi è uno dei pilastri del mondo della musica italiana e il merito è indubbiamente della sua fantastica voce, per non parlare della sua versatilità in qualsiasi altro ambito professionale. Infatti si è cimentato anche nella recitazione ottenendo un riscontro più che positivo. Si può menzionare, per esempio, L’Isola di Pietro.

Nato a Monghidoro l’11 dicembre 1944, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ha partecipato al Festival di Sanremo ben sette volte e lo ha condotto negli anni 2011,2012 e l’ultima accanto all’insostituibile Amadeus. Tutti sono concordi del fatto che abbia sostituito nel migliore dei modi il simpaticissimo Fiorello.

Nel 2022 ha fatto impazzire sia telespettatori che il pubblico dell’Ariston duettando con Jovanotti, il quale ha scritto per lui Apri tutte le porte che gli ha garantito il terzo posto. L’anno successivo ha pubblicato il trentacinquesimo album intitolato Evviva!. Un artista completo al 100% che trova del tempo da dedicare anche all’attività fisica. Basta pensare che Emma Marrone pubblicò un video in cui non nascondeva l’affanno durante una corsa mentre lui era pieno di energia senza un cenno di stanchezza.

Una sua caratteristica? Sicuramente il sorriso. Purtroppo in queste ore è stato rimpiazzato dal dispiacere per via dell’ex moglie. Ha vissuto un momento spiacevole e il figlio Marco è stato involontariamente coinvolto. Ecco cosa è successo.

Disgrazia per l’ex moglie di Gianni Morandi

Nel corso della sua vita il cantante si è sposato due volte. Nel 1966 è convolato a nozze con l’attrice Laura Efrikian che lo ha reso padre di Marianna (ex compagna di Biagio Antonacci) e Marco. Quest’ultimo ha seguito le orme del padre affermandosi nel mondo della musica.

Dopo il divorzio si è dato una possibilità con Anna Dan che ha sposato nel 2004 e sono ancora innamoratissimi. Sono diventati genitori di Pietro, un noto musicista. Purtroppo in queste ora la prima moglie è stata vissuta dei un’ingiustizia. Ecco cosa ha dovuto subire.

Una truffa ai danni della donna

In poche parole la signora Laura è stata avvicinata da due uomini che le hanno detto di dover pagare una somma di denaro per aiutare il figlio a evitare dei problemi seri. Le hanno fatto un lavaggio del cervello tale da indurla a dare la cifra richiesta.

In quel momento non ci ha pensato due volte ad agire, ma con il senno di poi ha capito di essere stata truffata. Per questo motivo ha invitato tutte le donne di una certa età a stare attente e a non cadere in questi tranelli.