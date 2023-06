Pippa Middleton, la sorella di Kate era il sogno di tutti gli inglesi: oggi è irriconoscibile | Ridotta così

La sorella di Kate, Pippa Middleton è sempre stata il sogno proibito di tutti gli inglesi, l’amavano tutti. Oggi è diventata così, è totalmente irriconoscibile, cosa le sarà successo? Sua sorella sarà al corrente di quello che sta succedendo in famiglia?

Pippa Middleton, la sorella di Kate, è sempre stata il sogno di tutti gli inglesi, in quanto la bellezza regna sovrana in quella famiglia.

Oggi però le cose sono molto diverse dal passato, ecco come si è ridotta oggi la cognata di William, è totalmente irriconoscibile.

Non solo Kate Middleton, la per la stampa inglese, al centro dei riflettori ci sono anche i suoi familiari.

Ovviamente i parenti della principessa del Galles devono avere un certo atteggiamento se non vogliono far sfigurare la nuora di Re Carlo III.

Chi è Pippa Middleton?

Prima di svelarvi come si è ridotta Pippa, è meglio dire chi è, per tutti coloro che magari non ne hanno mai sentito parlare. Da mamma Carole Elizabeth Middleton e da papà Michael Middleton, sono nati i fratelli Kate, Pippa e James (ovviamente non stiamo qui a riportarvi i nomi completi di tutti e tre, ma usiamo i soprannomi con cui li conoscono per la maggiore).

Pippa è la cognata di William ed è una socialite britannica di 39 anni, sposata con James Matthews dal 2017 e mamma di Arthur, Grace e Rose. È molto legata a sua sorella Kate, con la quale viene spesso immortalata in eventi glamour o durante le loro vacanze rigeneranti in spiaggia.

Che ti è successo Pippa?

Pippa Middleton, il sogno di tutti gli inglesi, oggi è ridotta così. Dov’è finito lo stile e l’eleganza che ha sempre contraddistinto la famiglia Middleton? La sorella di Kate, si è mostrata con un look casual, senza trucco e assai disordinata, sconvolgendo la stampa britannica. Saranno forse finiti i tempi in cui si mostrava sempre perfetta e in super forma?

Tranquilli, è proprio tutto l’opposto. Pippa Middleton ha sempre sfoggiato un fisico scolpito e perfetto, nonostante le tre gravidanze che ha portato a termine. Il segreto del suo aspetto perfetto è proprio grazie a quell’intensa attività fisica che svolge regolarmente ogni giorno, per non parlare della dieta sana ed equilibrata. Nella foto riportata la sorellina della principessa del Galles era infatti intenta ad effettuare la sua corsa mattutina, è normale che abbia optato per questo look…provate voi a correre con i tacchi e il vestito della domenica!