Cristina Parodi sfoggia un abito sensazionale ma i commenti sono spietati: “Costa un rene”

Avete visto l’abito sensazionale che ha sfoggiato Cristina Parodi? È meraviglioso, ma i commenti contro di lei sono spietati, quel capo è talmente caro che bisognerebbe donare un rene per poterlo acquistare.

Cristina Parodi ha sfoggiato un abito veramente sensazionale, ogni donna vorrebbe indossarlo, almeno una volta nella vita, ma purtroppo non tutte possono permetterselo. I suoi followers lo sanno bene, per questo l’hanno attaccata con aspri commenti, il costo è eccessivo per le “persone comuni”.

Ovviamente i vipponi non sanno cosa vuol dire dover “tirare la cinghia” per arrivare a fine mese. I loro stipendi sono molto più alti dei nostri, per questo possono permettersi abiti così tanto costosi, a differenza di noi “poracci” come diceva qualcuno, che dobbiamo aspettare per forza i saldi per fare qualche colpo di testa ogni tanto.

Cristina Parodi ha svelato qual è stata la prima impressione su suo marito

Cristina Parodi è una giornalista, imprenditrice di moda ed ex volto televisivo Mediaset, famosa soprattutto per aver condotto il Tg5 e Verissimo negli anni ’90. Dopo trent’anni di onorato servizio, ha deciso di abbandonare quel mondo per concentrarsi sul suo brand di moda, Crida, creato con la sua amica Daniela Palazzi.

La Parodi è la moglie dell’ex direttore di Canale 5, oggi sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, con il quale ha avuto tre figli. Per chi non lo sapesse, Cristina Parodi ha due fratelli, Benedetta e Roberto, entrambi molto attivi nel mondo dello spettacolo. La prima con il suo programma di cucina e il secondo grazie alla sua professione di giornalista e scrittore.

Tornando alla sua famiglia, Cristina ha raccontato un aneddoto molto divertente su suo marito, sulla prima volta che l’ha incontrato: “In quegli anni era sulla bocca di tutti, era considerato un enfant prodige, aveva sì e no 35 anni e dirigeva varie reti importanti. Entrai nel suo ufficio e mi presentai. Sembrava un diciottenne, lui ha questa caratteristica di dimostrare sempre almeno dieci anni in meno. Pensai: “Sembra un bambino. Però è carino”.

L’abito delle polemiche

Cristina Parodi ha condiviso sui social un video in cui sfila per le vie di Milano con indosso un bellissimo abito nero a pois bianchi facente parte della collezione estiva del suo brand, Crida. Nonostante questo capo sia sensazionale, la Parodi ha diviso le opinioni dei suoi followers. C’è chi l’ha osannata come al solito per la sua bellezza e eleganza e chi le ha rinfacciato di ostentare la sua ricchezza, “alla faccia” di chi non se lo può permettere.

I commenti contro di lei sono stati spietati, c’è chi le ha risposto: “Siete andati a vedere nel sito? Costano un rene…ma non si rendono conto che la gente non arriva a fine mese?” In effetti il prezzo di quell’abito non è sicuramente dei più convenienti. Voi cosa ne pensate di questa storia?