Imbarazzo per Ilaria D’Amico: la cartellina è scivolata proprio lì | Il collega senza parole

A Mamma dilettante Ilaria D’Amico ha fatto una confessione del tutto inaspettata sulla sua vita privata. Diletta Leotta è rimasta a bocca aperta. Ecco cosa ha detto.

Diletta Leotta a breve sarà madre per la prima volta e ha ammesso di temere di non esserne all’altezza. Per confrontarsi con chi ha più esperienza ha deciso di proporre il talk Mamma dilettante in 10 episodi prodotti da Dopcast e Vodcast. Nella prima puntata è stata ospite Alessia Marcuzzi e a seguire Elisabetta Canalis, Martina Colombari, Vanessa Incontrada e Ilaria D’Amico.

Le donne hanno raccontato ogni singolo istante della gravidanza e di come si sono occupate dei figli una volta venuti al mondo. Nel talk ci saranno anche Costanza Caracciolo, Alice Pignaroli, Michelle Hunziker e ovviamente Loris Karius. Quest’ultimo spiegherà cosa si prova nei panni di un futuro padre.

La puntata che ha suscitato più clamore è stata quella con Ilaria D’amico. Dal 2013 è impegnata con Gianluigi Buffon e dalla loro relazione è nato Leopoldo Maria. In realtà lei ha avuto un figlio dell’ex compagno Rocco Attisani di nome Pietro.

Buffon, invece, è padre di David Lee e Louis Thomas avuti dall’ex moglie Alena Seredova. Una famiglia allargata quanto felice. La conduttrice sportiva ha conversato con piacere con la Leotta, ma si è fatta scappare un dettaglio che non è passato inosservato a nessuno.

Ilaria D’Amico spiazza Diletta Leotta

La D’Amico ha scherzato sul fatto che il percorso sentimentale della Leotta è simile al suo: “Hai deciso di fare tutto uguale a me. Anche il papà lo hai scelto della stessa professione…Sicuramente il ruolo del portiere non è il ruolo più tranquillo per una compagna, perché non sei mai rilassata”.

Poi si è soffermata sulla sfera intima sostenendo che non c’è bisogno di privarsi di stare con il partner mentre si è in dolce attesa: “Aiuta anche a partorire! Non c’è niente che mi faccia dire no”. Infine ha raccontato un piccolo imprevisto avvenuto durante una delle due gravidanze.

Una confessione inaspettata

“Avevo un vestito verde, con me c’erano i soliti compagni di viaggio, Luca Vialli, Paolo Rossi, Massimo Mauro, Mario Sconcerti, Anna Billò, che facevano con me la trasmissione. A un certo punto vedo Luca che mi fa segno, sbarrando gli occhi: avevo una montata lattea in onda! Allora ho preso la mia cartellina, l’ho messa lì e ho finito quei venti minuti che mancavano di diretta. Da lì ho finito i mondiali con solo vestiti neri”, ecco cosa ha rivelato a Diletta Leotta.

Non è stato facile gestire il momento nel pieno di una diretta, ma per fortuna ci è riuscita e ha saputo prevenire nelle volte successive puntando su outfit scuri. Prima di congedarsi le due donne hanno fatto una serie di foto che poi hanno pubblicato sui rispettivi profili social.