Harry, spezzato l’ultimo legame che li univa: ora è ufficiale | Nulla sarà più come prima

Il rapporto tra di loro è sempre stato problematico, ma un tale gesto nessuno se lo sarebbe mai aspettato, è impossibile che possa tornare la pace tra di loro, ormai il sentimento si è rotto per sempre. Harry ha fatto un grave affronto, anche se per lui quest’azione ha un significato. Chi avrà ragione?

Harry, le ultime decisioni e diatribe

Le motivazioni che hanno portato Spotify a recidere il contratto, di comune accordo, di 15 milioni di dollari, con i Sussex erano top-secret fino a qualche tempo fa. Adesso quel patto di riservatezza pare essere saltato viste le pesanti dichiarazioni che sono venute a galla.

Pare che le idee di Harry avessero lasciato molto interdetti i boss del servizio musicale digitale, i quali dopo aver appreso che il marito della Markle avrebbe voluto intervistare il Papa, Putin, Trump e Zuckerberg, cercando di capire quali fossero stati i loro problemi infantili, diciamo che hanno fatto un passo indietro. La dichiarazione di Bill Simmons, manager di Spotify, assume sicuramente un tono molto diverso in merito:

“I fot***i imbroglioni, questo è il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro. Dovrei ubriacarmi una sera per raccontare la storia della conversazione che ebbi una volta su Zoom con il principe Harry per cercar di aiutarlo a sviluppare un’idea per il podcast. È una delle mie storie migliori…”. Inoltre pare che Meghan Markle avesse tentato di imbrogliare il pubblico con interviste false, insomma i Sussex hanno avuto l’ennesima caduta di stile, da quello che è stato dichiarato “dai capoccia” di Spotify.

Quel che è rotto…è rotto!

Harry ha definitivamente spezzato il suo legame con la Royal Family dopo questa azione, ormai non può più tornare indietro. Pare che Harry e Meghan Markle si stiano informando sulle pratiche burocratiche da compiere per cambiare il loro cognome da Windsor a Spencer, in onore di Lady Diana. I Sussex con questo sgarro, vorrebbero allontanarsi per sempre dalla famiglia reale inglese, i quali comunque dopo il libro Spare, non è che proprio ci tenessero ad essere imparentati con loro.

Harry e la Markle vorrebbero così vivere sotto la luce di Diana, la quale è stata accomunata a loro anche per quell’incidente (finto o vero non si sa) che ha reso protagonista il figlio e la nuora di Re Carlo III, molto simile a quello che è costato la vita a mamma D. Non si sa come andrà a finire questa storia, se questi siano o meno rumors non l’abbiamo capito. Come non abbiamo capito se le voci sul presunto divorzio di Harry e sua moglie siano veri o meno. Così come voi, anche noi aspettiamo con ansia ulteriori sviluppi in merito.