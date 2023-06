“Spero che Dio ci aiuti”: supplica straziante dell’ex volto di Avanti un altro

Non c’è pace per l’ex volto di Avanti un altro!. Stavolta ha dovuto fare i conti con un commento poco carino di un utente social su una faccenda che ha letteralmente stravolto la sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Avanti un altro è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Il merito è senza dubbio del lavoro dei produttori e della conduzione affidata ogni anno a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Il duo riesce sempre a regalare risate ai telespettatori, in quanto vengono sostenuti dai membri del cast.

Autori del programma sono Bonolis e Stefano Santucci e dal 2011 è in produzione. La prima puntata è andata in onda il 5 settembre 2011 e da allora riscuote un grande successo. Infatti gli alti vertici della Mediaset sono entusiasti degli ascolti di ogni singola puntata, ragion per cui si punterà per i prossimi anni su Avanti un Altro.

In una puntata di Felicissima sera di Pio e Amedeo Bonolis ha confessato che prossimamente valuterà l’idea di ritirarsi dal mondo dello spettacolo. Una notizia che ha colto alla sprovvista i fan, i quali temono che possa prendere questa decisioni da un giorno all’altro. Per ora possono stare tranquilli perché non ne ha più fatto parola.

Nel cast del programma ci sono dei personaggi alquanto bizzarri capitanati da Miss Claudia. Per quanto riguarda il ruolo della Bonas è stato dato a varie giovani. La prima che l’ha avuto in queste ore è al centro dell’attenzione.

Ecco chi è la Bonas in questione di Avanti un altro!

Nata il 17 gennaio 1985 a Catanzaro, nel 2006 è apparsa a Uomini e Donne, ma la grande occasione per sfondare è arrivata con Avanti un altro!. Poi si è messa alla prova a L’Isola dei Famosi e la Pupa e il Secchione Show.

Sul versante sentimentale ha avuto una storia con Francesco Caserta e dal loro amore è nato Michele (non è stato riconosciuto dal padre). Purtroppo il piccolo per un errore della mala sanità, ha perso la sensibilità delle gambe. Tutti gli indizi portano a Paola Caruso. Di recente si è lasciata andare in uno sfogo per colpa di qualcuno.

Uno scatto ha insospettito qualche utente social

In pratica è stata messa in dubbio la storia di Michele dopo la condivisione di una foto al mare: “Non si è mai visto un bimbo con un tutore che ora cammina pure da solo al mare, in Liguria e tra l’altro le spiagge non sono fatte di sabbia quindi avrebbe più problemi a camminare”.

La risposta della madre è stata immediata: “Ovvio che in spiaggia non può avere il tutore e sta senza. Spero che tutto questo passi e che Dio ci aiuti”.