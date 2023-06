Alena Seredova, la rivelazione piccantissima: “Quando i bimbi dormono io e…” | Cosa combina in camera da letto

La bellissima Alena Seredova ha fatto delle dichiarazioni inaspettate sulla sua vita privata. Non ha potuto fare a meno di menzionare il compagno Alessandro Nasi.

Nata a Praga il 21 marzo 1978, ha esordito nel mondo della moda a quindici anni. Appena maggiorenne è volata a Milano dove Giorgio Panariello le ha dato modo di farsi conoscere con Torno sabato. Nel 2003 ha lavorato accanto a Vincenzo Salemme nel film Ho visto le stelle! e dopo due anni è stata contattata per Domenica sportiva.

Dal 2005 al 2014 ha avuto una relazione con Gianluigi Buffon e nel 2011 sono convolati a nozze. Purtroppo le loro strade si sono separate, così lui si è lasciato andare tra le braccia di Ilaria D’Amico mentre lei in un secondo momento ha conosciuto l’uomo che ha portato di recente sull’altare.

Si è sposata con Alessandro Nasi, colui che ama da circa 8 anni e che ha reso padre di Vivienne Charlotte nel 2020. Alla festa sono stati invitate 100 persone in una tenuta sul Val di Noto. Tra queste c’erano Carolina Bonistalli, Giorgio Chiellini e la testimone Lavinia Borromeo.

I due si sono conosciuti quando lei si era da poco lasciata con Buffon. “Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva”, ecco cosa aveva detto in un’intervista rilasciata a Chi. Per fortuna le cose sono andate diversamente. A distanza di anni il loro amore è sempre forte. Il segreto qual è? Ecco quanto svelato da lei in persona.

Rivelazione piccante di Alena Seredova

Essendo un personaggio pubblico, Alena Seredova tende ad aggiornare quotidianamente chi la segue fin dai suoi primi esordi nel mondo dello spettacolo italiano. Pubblica sia scatti artistici che non, ma a prescindere da ciò ottiene sempre tantissimi like e commenti positivi. Chiaro segno che è molto anche sul web.

Dopo la fine del matrimonio con il portiere ha ritrovato la serenità con Alessandro. Insieme compaiono sui social felici e raggianti per la gioia dei fan. In queste ore la modella ha attivato la modalità “Fammi una domanda”, dunque qualche follower le ha fatto delle domande abbastanza intime. Senza alcuna esitazione ha risposto lasciandosi andare in confessioni inaspettate.

“Riusciamo…a stare insieme soli”

“Abbiamo i nostri spazi…riusciamo a stare insieme soli…Quando i bimbi dormono…Sono convinta che il tempo lo trovi se lo volete veramente…Io ho tre figli, impegni assolutamente diversi e diverse età. Eppure io e Ale abbiamo i nostri spazi. Riusciamo a parlare, a stare insieme soli”.

La risposa di Alena Seredova è stata molto chiara: volere è potere. Infatti sia lei che il partner riescono a ritagliarsi del tempo, cosa molto importante per una coppia. L’organizzazione è alla base di tutto e, ovviamente, la voglia di condividere il tempo con qualcuno.