Csaba dalla Zorza, sotto quegli abiti si nasconde una dea: la 50enne in bikini è tutta curve

Sotto quegli abiti si nasconde una vera dea. La bellissima 50enne Csaba dalla Zorza, vista in bikini ha lasciato tutti i suoi followers senza fiato. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato da lei.

Avete mai visto Csaba dalla Zorza in bikini? Beh non lo direste mai, ma sotto quei vestiti si nasconde una dea di 50 anni, che vi lascerà letteralmente senza parole. Non è facile vederla con questa tenuta, ma è veramente uno schianto. In una recente intervista tra l’altro ha dichiarato quali sono i suoi mantra di bellezza per conservare il suo aspetto intatto, come se fosse ancora una ragazzina.

Per chi non la conoscesse, Csaba dalla Zorza, all’anagrafe Csaba Alessia dalla Zorza, è un personaggio televisivo, nonché conduttrice e scrittrice italiana, nata a Milano nel 1970. Ha avuto diversi ruoli nella sua carriera, ma sicuramente in molti la ricorderanno per essere la conduttrice e la giudice del programma, Cortesie per gli ospiti, trasmesso su Real Time.

I segreti di bellezza della Zorza

Csaba dalla Zorza non è soltanto il volto cardine del programma di Real Time, ma è anche la quarta giudice di Bake Off Italia – Dolci in forno e molto altro ancora. È sposata con Lorenzo Rosso e ha due figli, Edoardo e Ludovica. A prescindere dalla sua data di nascita, la Zorza ha rivelato quali sono i suoi consigli di bellezza per riuscire a mantenere una pelle così sana e perfetta come la sua.

In pratica lei non prende mai il sole, usa una protezione solare molto alta e non esce mai di casa senza cappello e occhiali da sole. Il sole, come ha dichiarato, non perdona per quanto riguarda le pelli mature: “vivo come un’ortensia praticamente da più di 25 anni: all’ombra…”.

La foto che ha infuocato i social

Avete visto la foto di Csaba dalla Zorza in costume da bagno? Sotto quei vestiti da conduttrice, si nasconde una dea di 52 anni, la quale mostra ancora un fisico perfetto. Ovviamente la scelta del costume è impeccabile, intero e nero, fine ed elegante come lei. Il suo primo bagno al mare, la conduttrice l’ha voluto inaugurare con queste parole:

“Primo bagno al mare. Resta sempre una cosa che mi fa stare bene, soprattutto quando riesco a raggiungere piccoli angoli nascosti in cui nuotare in silenzio…”. La Zorza non ama per niente le spiagge affollate, ma ama quelle libere dove rilassarsi e godersi l’atmosfera. Vogliamo chiudere questo articolo lasciandovi una chicca, lo sapevate che il nome Csaba l’ha scelto suo padre perché pensava che avrebbe avuto un maschietto? Questo nome apparteneva ad un famoso ciclista ungherese che suo padre amava molto e alla fine decise quindi di lasciarlo anche se la nascitura era una femmina.