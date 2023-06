Edoardo Donnamaria, la situazione pesantissima: “sembra che gli hanno puntato una pistola alla testa”

Valanghe di critiche per l’ex gieffino Edoardo Donnamaria. Il web è stato spietato nei sui confronti. Ecco cosa è successo.

Edoardo Donnamaria, nato a Roma nel 1994, si è laureato nella facoltà di Giurisprudenza nel 2018 ed è entrato nel mondo dello spettacolo italiano in punta di piedi. Infatti è stato accolto nello studio di Forum nel 2017 e da allora è uno dei membri fissi. Con Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi e Camilla Ghini affianca Barbara Palombelli.

Allo stesso tempo si è dedicato alla radio diventando così speaker a RTL 120.5 e Radio Zeta. Si è fatto conoscere ulteriormente partecipando al Grande Fratello Vip 7. Nonostante sia entrato nella seconda diretta ha subito avuto le telecamere puntata addosso per via della sua love story con Antonella Fiordelisi.

i due non hanno fatto altro che litigare nella casa per delle gelosie reciproche. Lei non voleva che si avvicinasse all’ex fidanzata Micol Incorvaia (nella casa si è legata sentimentalmente a Edoardo Tavassi) mentre Edoardo non tollerava l’amicizia con Antonino Spinalbese. Qualche volta la situazione è degenerata fino a quando la redazione ha preso un provvedimento.

In pratica lui le aveva tolto con irritazione un panino dalle mani per poi sedersi a tavola con gli altri. Immediata è stata la reazione della produzione che all’ennesima ha deciso di squalificarlo. A prescindere da ciò ha atteso fuori dalla casa Antonella. A distanza di settimane dalla fine del reality, adesso si sta parlando ancora di Edoardo per un motivo preciso. Andiamo a scoprirlo.

La passione di Edoardo Donnamaria

In queste ore Antonella ha confermato la fine della relazione, causata da Edoardo. Per questo motivo ha chiesto ai follower di non farle domande sull’argomento. Lui, invece, non si è ancora esposto.

Probabilmente si sta dedicando al altro, come la musica. Non tutti sanno che su Spotify con lo pseudonimo Drojette ha pubblicato dei brani, come 17. Di recente è stata la volta di Il cielo stanotte, ma qualcosa sembra non essere andata per il verso giusto.

“Adesso cantano proprio tutti”

Edoardo ha lanciato un nuovo singolo su tutte le piattaforme di streaming. Poi durante alcuni eventi di RTL 102.5 al Piazza Village di Napoli ha voluto cantarla live e i fan sono stati entusiasti della performance. Tuttavia non sono mancate le critiche sul web.

Infatti degli utenti social si sono lasciati andare in commenti per niente positivi: “Ma questo è stonato come una campana, zero presenza scenica, il pubblico che dorme, tranne quelle dieci che lo idolatrano, io sto male”, “Ma adesso cantano proprio tutti io non so se sia uno scherzo”, “Sono in imbarazzo per lui, svogliato, stonato, ma poi chi l’ha vestito?”. Il diretto interessato come reagirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere.