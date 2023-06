Marco Mazzoli, senza vergogna su cosa ha fatto appena tornato dall’Isola: “Con mia moglie a letto…”

Marco Mazzoli totalmente disinibito, racconta cosa ha fatto appena è rientrato dall’Isola dei famosi. Senza vergogna, ecco cosa ha fatto con sua moglie. I fans sono rimasti senza parole.

Appena è tornato dall’Isola dei famosi, è andato con sua moglie a letto, rivelazione piccante dell’ex naufrago. Totalmente senza vergogna, Marco Mazzoli racconta ai followers cos’è successo dopo il suo ritorno alla normalità. Sicuramente queste settimane non saranno state facili per il campione del reality.

Il vincitore dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi, Marco Mazzoli, ha raccontato diversi aneddoti del reality, una volta terminato il programma. Poteva non essere lui il vincitore, in quanto il naufrago avrebbe voluto tornare a casa dopo pochi giorni ma gli autori gliel’hanno impedito e lui ha litigato con Mediaset in maniera molto accesa. È stato solo l’arrivo di sua moglie ad averlo tranquillizzato.

Mazzoli non farà mai più un reality

Marco Mazzoli ha confermato che tutto quello che i telespettatori hanno sempre pensato fosse finzione, in realtà era tutto vero. I naufraghi dell’Isola devono riuscire a sopravvivere senza mezzi né cibo, in balia del clima e delle intemperie. Ha svelato di aver perso 16 Kg e che era arrivato ad un punto che adorava prendere il lassativo, solo perché sapeva di miele. Ha avuto dei problemi di salute, non gravi fortunatamente, per via della mancanza di cibo.

Doveva sopravvivere con un po’ di riso, cocco e quello che riusciva a pescare. Lui ha avuto la fortuna di essere riuscito ad accendere il fuoco, almeno il riso poteva cuocerlo, gli altri invece lo mangiavano crudo. Dopo qualche settimana i sanitari di Honduras, fornivano ai concorrenti dei bibitoni di vitamine e dei sali minerali, se no veramente sarebbero morti prima della fine del reality.

Ecco cosa ha risposto Marco Mazzoli su possibili futuri reality: “lo sapete che non volevo fare questa roba. Odiavo i reality e adesso li odio ancora di più perché ho provato a farli. Uno mi è bastato per tutta la vita…Adesso che ho finito e sono fuori ripensando a quello che ho vissuto le cose più belle sono l’alba e il tramonto. Non ho mai visto un’alba e dei tramonti così belli come in Honduras. Da perdere la testa…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mazzoli (@marcomazzoliofficial)

Le dichiarazioni di Mazzoli

Marco Mazzoli, totalmente senza vergogna ha raccontato cosa ha fatto, appena è tornato a casa. L’esperienza all’Isola dei famosi, per lo speaker di Radio 105, è stata bella ma anche tragica, sono molte le cose che gli erano mancate.

Da quello che ha fatto, ne abbiamo un’idea: “Vi giuro che sono stato tipo tre ore minimo sul water a godermi il momento. Mi sono fatta la pasta al pomodoro da solo. Che bella libidine che è stata. Mamma mia ho mangiato me**a per così tanti giorni. Veramente a un certo punto ti aggrappi a tutto. È una situazione che è inspiegabile. Immaginate 64 giorni in una situazione veramente di disagio totale. Dormi su una stuoia”.

Ma la cosa più bella in assoluta è stata: “dormire finalmente nel mio letto con mia moglie…”. Della serie: “Home Sweet Home”.