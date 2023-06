Silvia Toffanin, anche lei è ricorsa al chirurgo estetico: il prima e dopo che non lascia dubbi

L’amatissima conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, ha ceduto al ritocchino estetico? Confrontando delle foto di ieri e oggi possiamo avere una risposta.

Silvia Toffanin è considerata una delle conduttrici più amate dai telespettatori perché sa mettere a proprio agio chi si reca nello studio di Verissimo. Per il secondo anno consecutivo gli italiani la accolgono nelle proprie case sia il sabato che la domenica. All’inizio era un po’ scettica sul doppio appuntamento nel weekend, ma per fortuna Pier Silvio Berlusconi le ha fatto cambiare idea.

Il vicedirettore della Mediaset aveva visto il giusto potenziale nella compagna di vita, dunque ha insistito e gli ascolti non hanno fatto altro che dargli ragione. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di un animo tale da calarsi nei panni di chi intervista. Da un’intervista si passa sempre a una piacevole conversazione proprio perché gli ospiti con lei si sentono a casa.

Silvia Toffanin ha mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo nel ruolo di letterina a Passaparola condotto da Gerry Scotti. Il suo debutto come conduttrice è avvenuto nel 2002 con Nonsolomoda con il contratto rinnovato ogni anno fino al 2007. Nello stesso periodo ha curato la rubrica dedita alla moda di Verissimo che in quel periodo era condotto da Paola Perego.

Con il tempo ha conquistato tutti e il merito non è stato solo della sua professionalità, ma anche dell’indiscussa bellezza. Eppure in questi anni è letteralmente cambiata. Avrà anche lei fatto riferimento a un chirurgo estetico? Andiamo subito a scoprirlo.

Tutti curiosi su Silvia Toffanin

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2002 è legata a Pier Silvio Berlusconi e dalla loro relazione sono nati Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Non sono ancora convolati a nozze, ma in varie occasioni hanno riferito di sentirsi una famiglia a tutti gli effetti. Secondo il loro parere non occorre un pezzo di carta quando per sugellare l’amore di due persone.

Nonostante siano entrambi famosissimi, tendono a essere discreti soprattutto per la sicurezza dei figli. Infatti i loro volti non sono noti perché non sono mai finiti sui giornali o su qualche sito. Tale discorso non si può fare con le foto del passato della Toffanin che hanno permesso di capire se sia andata sotto i ferri o no.

Il confronto non lascia dubbi

La conduttrice non ha dato una risposta, però chi è esperto nell’ambito della chirurgia estetica ha notato che gli zigomi sono più pronunciati e le labbra più carnose. Tuttavia si tratta solo di supposizioni.

A prescindere da questo dettaglio, i fan sostengono che non abbia modificato radicalmente la sua immagine qualora avesse fatto dei ritocchini. D’altronde resta una delle donne del mondo dello spettacolo più naturali e poco artefatte.