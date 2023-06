Raffaella Carrà, alla fine si è scoperto tutto: chi ha ereditato tutto il patrimonio

Alla fine la verità è venuta a galla, si è scoperto tutto. Ecco chi ha ereditato il patrimonio consistente della showgirl, Raffaella Carrà. Nonostante siano passati quasi due anni dalla sua morte, il personaggio dello spettacolo è ancora presente nel cuore di molti.

Raffaella Carrà non si è mai sposata e non ha mai avuto bambini biologici, in quanto la showgirl ha dichiarato di aver adottato diverse creature svantaggiate a distanza. Per questo dopo la sua morte, in molti si sono chiesti che fine abbia fatto il suo corposo patrimonio? Finalmente si è scoperto tutto, ecco chi ha ereditato il suo lascito.

Il 5 luglio 2021 moriva la grande Raffaella Carrà, la quale ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerla. Nonostante siano passati quasi due anni, il dolore per la sua perdita è ancora molto profondo. Basti pensare a Tiziano Ferro, che nel suo attuale tour, ha dedicato un commovente monologo alla cantante, sua amica e confidente, prima di cantare a gran voce la canzone a lei dedicata, E Raffaella è mia.

La malattia di Raffaella Carrà

Classe 1943, Raffaella Carrà esordì nel mondo dello spettacolo molto presto, diventando quasi subito un’icona di stile e bravura. La nota showgirl è una di quelle poche artiste che possiamo definire “complete“, in quanto sapeva fare tutto, ballare, cantare, recitare, condurre e chi più ne ha più ne metta. Con quel suo iconico caschetto biondo ha fatto innamorare intere generazioni, diventando il simbolo di molte cause venutesi a creare nel corso degli anni.

Non era amata solo in Italia, la Carrà è sempre stata internazionale, tutti la conoscevano apparentemente, ma in pochi la conoscevano veramente. Proprio per questo motivo, quando la donna morì per un terribile tumore ai polmoni, lasciò tutti increduli, in quanto la riservata Raffaella non aveva mai fatto parola con nessuna delle sue condizioni di salute, se non con quei pochi eletti che occupavano il suo cuore.

Il patrimonio della Carrà

Alla fine si sono scoperte maggiori indiscrezioni sul corposo patrimonio di Raffaella Carrà e sui suoi possibili eredi testamentali. Ovviamente non c’è mai stata una dichiarazione ufficiale, ma sappiamo che ci sono state sempre pochissime persone nella vita della ballerina. In primis i figli del suo compianto fratello, morto anch’esso per un tumore a 56 anni. La Carrà non ha mai negato di essersi presa cura dei suoi nipoti come se fossero figli suoi.

Era inoltre molto legata alle tre figlie di Gianni Boncompagni, suo primo grande amore e al suo ex fidanzato, Sergio Japino, con il quale ha condiviso molti anni della sua vita. Nonostante la rottura da entrambi i suoi compagni, la Carrà ha continuato a lavorare e collaborare con loro. Per questo supponiamo che una parte del suo patrimonio possa essere stato donato a tutti loro.