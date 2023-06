Ore di terrore per la gieffina del Gf Vip: “pronta a pagare il riscatto” | Se l’è ritrovati in casa

Sono state ore di terrore quelle vissute dalla gieffina del Grande Fratello Vip, se l’è ritrovati in casa ed è subito pronta a pagare il riscatto, purché questa tragica storia possa finire al più presto.

Sono rimasti tutti scioccati dopo il suo tragico racconto, nessuno si sarebbe mai aspettato un fatto del genere, anche perché dopo che avrete appreso i dettagli non riuscirete a crederci neanche voi. Possiamo pensare di essere al sicuro in determinati contesti, eppure non è così. Probabilmente non si può più essere sicuri da nessuna parte.

Grande rivoluzione alla prossima edizione del Grande Fratello

Come vi abbiamo già spoilerato tempo fa, la nuova edizione del Grande Fratello sarà differente dall’ultima andata in onda. Pier Silvio Berlusconi ha già delineato le nuove direttive che il reality dovrà seguire nella prossima stagione. Innanzitutto meno volgarità, meno urla, meno trash e soprattutto più genuinità dei concorrenti. Il prossimo Grande Fratello dovrebbe infatti vedere la presenza di 12 vip e 8 nip, i personaggi sconosciuti dovrebbero quindi essere in minoranza, anche se è su di loro che Berlusconi punta, per portare quella ventata di aria fresca che ha immaginato.

Alfonso Signorini, se non succede niente, dovrebbe essere confermato a capo del programma, mentre l’argomento opinionisti è veramente molto caldo. Sappiamo per certo che Sonia Bruganelli non ci sarà, la Salemi ha dichiarato di non essere stata interpellata ma se qualcuno si facesse vivo lei sarebbe nuovamente presente, mentre su Orietta Berti ci sono voci ancora troppo discordanti.

Da rumors attuali pare che la Berti potrebbe lasciare la sua poltrona rossa al GF e dal prossimo autunno potrebbe collaborare con Gerry Scotti alla nuova edizione di, Io Canto. Ovviamente non c’è ancora nulla di certo, come non si sa, se realmente Emanuele Filiberto di Savoia prenderà il posto della Berti a fianco di Signorini. Quel che è certo è che Alfonso vorrebbe ancora una nuova accoppiata di fanciulle come opinioniste.

Terrore per la gieffina

Non potevamo non darvi queste news “nuove di pacca”, essendo appena uscite, ma adesso torniamo al fulcro del nostro articolo. Sono state ore di terrore quelle vissute dall’ex gieffina del Grande Fratello, Samantha De Grenet, la quale si è trovata i ladri in casa. Nonostante la nota conduttrice abiti in un appartamento all’ultimo piano ai Paroli, questo non ha per niente fermato i malviventi, i quali con particolari acrobazie si sono arrampicati, passando dalla grondaia.

Ancora scioccata, la De Grenet ha rivelato che sarebbe potuta finire molto peggio, in quanto i ladri acrobati, avendoli sentiti rientrare prima del previsto, si sono dati alla fuga, mettendo a soqquadro soltanto due, dei locali della sua abitazione. L’influencer ha dichiarato che tra gli oggetti che gli sono stati sottratti, molti avevano un grandissimo valore affettivo per lei, per questo: “Sarei disposta persino a dare una ricompensa, a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme”.

Per Samantha De Grenet e la sua famiglia, è già la quarta volta che i ladri gli entrano in casa e veramente non ce la fanno più a vivere con questo magone. Come ha raccontato infatti, sarebbe potuta andare diversamente, in quanto avrebbero potuto fargli del male, anziché scappare.