Cristina Scuccia, rivelazione bomba post Isola: “…in carcere due volte”

Nonostante L’Isola dei Famosi sia giunta al termine si sta ancora parlando di Cristina Scuccia. Stavolta, però, è stata fatta una rivelazione assurda da uno dei suoi ex compagni d’avventura.

Cristina Scuccia è diventata popolare grazie all’edizione del 2014 di The Voice. Ha ottenuto la vittoria e da allora coltiva la sua più grande passione, la musica. Con il passare del tempo è riuscita a conquistare tutti con la sua fantastica voce.

Dopo aver messo da parte l’abito religioso, ha deciso di mettersi alla prova nel reality della sopravvivenza. Ha superato brillantemente i provini e così è partita con gli altri aspiranti naufraghi. All’inizio ha ammesso che non è stato semplice per lei affrontare le ostilità della natura, ma non ha gettato la spugna.

Ciò le ha permesso di arrivare in finale, anche se è stata eliminata con il televoto contro Luca Vetrone. Una volta terminato il reality, molti si stanno chiedendo ancora chi sia la persona che le sta a cuore. Al momento non si sa né il volto né il nome.

Ultimamente di lei ha parlato l’ex naufrago Marco Mazzoli che ha rilasciato un’intervista a Leggo. Quest’ultimo, noto per non avere peli sulla lingua, senza filtri ha voluto soffermarsi su alcuni ex compagni d’avventura. Non si è risparmiato nemmeno sull’ex suora.

Marco Mazzoli a ruota libera su Cristina Scuccia

“Gian Maria è un attore di telenovela di pessima qualità che ha provato a farmi passare per bullo e omofobo! Lui si è dichiarato bisessuale. Non c’è mai stato l’intento di offendere la sua sessualità. Anche perché io mi sono affezionato a Cecchi Paone e Simone, ho costruito una suite per fargli fare l’amore. L’omofobia è la cosa più lontana da me. Usare questa cosa per cercare notorietà la trovo la cosa più squallida del mondo”.

Mazzoli non si è risparmiato su Gian Maria Sainato. A parer suo il ragazzo avrebbe cercato di spiccare ai suoi danni. Non rientrava nelle sue amicizie nemmeno Helena Prestes, alla quale ha detto che è la brutta copia di Belen Rodriguez. Su Cristina, invece, ha espresso un pensiero diverso.

“So di chi parla”

“Non ha mai marciato sulla storia della persona che ama”. In effetti i telespettatori hanno notato durante le dirette che dallo studio le facevano delle domande insistenti. La ragazza si è sempre limitata a rispondere col sorriso senza entrare nei particolari. Non ne avrebbe mai fatto parola se non fossero intervenuti Ilary Blasi e gli opinionisti.

Poi ha proseguito: “Ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio, ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza. Poi all’isola aveva voglia di esternare il suo amore, ma aveva paura di deludere la madre che è molto religiosa. So di chi parla, ma è giusto che lo riveli lei”.