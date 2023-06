Lorella Cuccarini, la famiglia si allarga: l’annuncio della 57enne improvviso fa impazzire

Lorella Cuccarini rilascia un annuncio improvviso che fa impazzire i suoi followers, la famiglia si allarga e per la 57enne è un momento veramente di gioia. Nessuno sta più nella pelle dopo la bella notizia.

Come un vino pregiato, Lorella Cuccarini si è conservata strepitosamente bene. Annata 1965, la showgirl conferma la teoria che con gli anni il vino buono migliora ancora di più, lei infatti, nonostante una pausa nel mezzo della sua carriera lavorativa, adesso è tornata più carica che mai.

Il messaggio di Arisa a Lorella Cuccarini

Arisa e Lorella Cuccarini sono state colleghe durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, per questo hanno sviluppato, quello che all’apparenza sembrerebbe una bella amicizia. Questo feeling lo si può capire anche dall’ultimo commento che la cantante di Sincerità, ha rilasciato sotto un post social della Cuccarini.

In praticala showgirl si è mostrata in bikini durante la sua mini vacanza in Sardegna, dove i fans hanno potuto ammirare la sua forma fisica perfetta. Come ha spesso svelato, il suo segreto è quello di optare sempre per un’alimentazione sana, concedendosi qualche piccolissimo sgarro ma molto raramente e di praticare con costanza le discipline di Metabolico e di Calisthenics.

Chiudendo parentesi, Arisa le ha così risposto: “Tu per me sei un esempio per quelle donne che non sanno scegliere la felicità perché non ci credono più. L’esempio che col coraggio, la costanza, la passione infinita, puoi sognare a qualsiasi età, migliorarti sempre, amarti, amare, e sorridere così, come sorridi tu”. Per tutta risposta, la Cuccarini ha così concluso questo dolce messaggio: “La felicità sta nelle piccolissime cose ed è un peccato che molte persone non sappiano riconoscerla. Ti voglio bene anch’io e spero di rivederti presto”.

La nuova arrivata in casa Cuccarini-Capitta

Con un dolcissimo post social, Lorella Cuccarini ha informato i suoi followers che la loro famiglia si allarga con una new entry. La 57enne ha fatto impazzire il web, mostrando a tutti la foto della bellissima, Coco, una dolcissima cagnolina che porterà sicuramente ancora più allegria e buon umore di quello che già si respira normalmente a casa loro.

Lorella Cuccarini è infatti sposata dal 1991 con Silvio Capitta alias Silvio Testi, con il quale ha avuto 4 figli, Sara, Giorgio, Chiara e Giovanni. Siamo sicuri che Coco si integrerà subito nella sua nuova famiglia di umani e non, visto che la Cuccarini ha anche altri pelosi in casa sua.