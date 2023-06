Raoul Bova, lutto in famiglia | La compagna: “Sarai sempre nel mio cuore”

Purtroppo uno spiacevole evento ha devastato la quotidianità di Rocio Morales e Raoul Bova. Ecco cosa è successo alla coppia più amata del mondo dello spettacolo italiano.

Raoul Bova e Rocio Morales sono una delle coppie più note del piccolo schermo. Galeotto è stato il set del film Immaturi – Il viaggio. Era l’anno 2012 quando i due con l’intero cast di attori e cameramen sono partiti per l’isola greca di Paro. Il colpo di fulmine c’è stato subito e da allora sono inseparabili. Dal loro amore sono nate Luna nel 2015 e Alma tre anni dopo.

Raoul Bova è stato sposato dal 2000 al 2013 con la veterinaria Chiara Giordano che lo ha reso padre di Alessandro Leon (2000) e Francesco (2001). La sua vita privata ha sempre incuriosito i fan, come del resto la sua strabiliante carriera. Nel 1991 ha esordito in televisione nel programma Scommettiamo che…?, ma il vero successo è arrivato con il ruolo di protagonista Piccolo grande amore nel 1993.

Rocio Morales, invece, all’inizio si è dedicata allo studio della danza per poi passare alla recitazione. Prima di arrivare in Italia ha avuto dei ruoli in serie televisive spagnole. Tutti sono concordi nel dire che sia una delle donne più belle in assoluto del mondo dello spettacolo per la sua naturalezza. Infatti è una delle poche a non aver fatto ricorso alla chirurgia estetica.

In queste ore i fan sono preoccupati per Rocio perché ha pubblicato un post su Instagram molto toccante. Non sono mancati commenti di supporto. Ecco cosa è successo all’amatissima attrice.

La compagna di Raoul Bova in lacrime

“Da un mese stai, anzi, stiamo (perché non sei solo) combattendo per tutta la vita, lottando con tutte le tue/nostre forze. E posso solo dirti con immensa tristezza e dolore dentro al cuore che sei un campione, un guerriero, un combattente…In realtà quello che sei sempre stato“.

Queste parole in precedenza sono state dedicate a una persona molto importante per l’attrice. Ora è andata via per sempre. La foto pubblicata ha fatto versare lacrime agli utenti social.

“Per sempre nel mio cuore papà”

“Ricorderò per sempre quell’uomo meraviglioso che con tua madre hanno creato una famiglia di donne meravigliose. L’amore dei tuoi genitori, che sembravano sempre fidanzati. Un uomo meraviglioso che mi ha aperto le porte della sua casa come un figlio in più. Lo porterò per sempre nel mio cuore”, ecco uno dei commenti che si possono leggere nel post.

Il padre Manuel è andato via a causa di una lunga malattia. Già ne aveva parlato durante la festa del papà con una dolce dedica. Per fortuna può contare sugli affetti che la circondano.