Maria De Filippi, nel letto ora dorme con lui: con chi ha ritrovato la serenità e l’intimità

Maria De Filippi, la regina indiscussa delle Reti Mediaset ha ritrovato pace e serenità. Chi è il fortunato?

È stata una stagione televisiva incredibile e assolutamente trionfale per la splendida Queen Mary. Difatti ancora una volta le sue trasmissioni, andate in onda su Canale 5, sono state un vero e proprio successo. Tu Si Que Vales, il programma di punta del sabato sera autunnale, per cui lei svolge il ruolo di giudice, ha divertito ancora una volta gli italiani.

C’è Posta Per Te ha regalato intensissime emozioni, quando è andato in onda subito dopo la feste di Natale. Uomini e Donne, il dating show più amato e, nel contempo chiacchierato, della televisione italiana in generale, ci ha fatto conoscere tantissime coppie, molte delle quali però tristemente già scoppiate.

Amici, che si è concluso con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, ci ha deliziato coi suoi numerosissimi talenti, sia per quanto concerne il ballo che il canto. Due stelle in particolare ci stanno estasiando in questo momento. Stiamo parlando dio Isobel, che ha anche debuttato come conduttrice e della cantante Angelina Mango, che ci sta facendo ballare a più non posso con il suo singolo Ci Pensiamo Domani.

Maria De Filippi ha ritrovato la serenità

Ora Temptation Island, che vede ancora una volta al timone a livello di conduzione il carismatico Filippo Bisciglia, ci sta emozionando con il racconto delle nuove storie. Il viaggio nei sentimenti è molto mancato ai telespettatori, che sono stati lieti di appurare che il team autorale di Maria De Filippi abbia voluto accogliere le loro nuove richieste di una nuova messa in onda.

Queen Mary, in nome della sua assoluta professionalità, è volata in Sardegna, dove il programma è stato registrato per seguire da vicino le registrazioni e tutto ciò che accadeva dietro le quinte. Tuttavia questa è un estate del tutto anomala per lei, visto che è la prima senza il suo amato Maurizio Costanzo, che se ne è andato da qualche mese. In ogni caso la conduttrice ha ritrovato pian piano la sua serenità.

Beccata tra le braccia di Ugo

Difatti è stata beccata nel lettone teneramente abbracciata insieme a un essere per lei tanto speciale e dolcissimo. Si tratta di uno dei suoi più grandi amori di pelo, di nome Ugo. Maria è da sempre una grandissima amante degli animali e in particolare dei “ragazzi” a quattro zampe. Quando lavora cerca di portarli con sé, soprattutto negli studi di Uomini e Donne.

Si preoccupa tantissimo di loro e se ne prende cura personalmente ogni giorno. Non si separa mai da loro, così come dai suoi amici più cari e dei suoi più fidati collaboratori, coi quali trascorre anche le vacanze estive, in attesa di ritornare come grandissima protagonista in TV a partire dal prossimo autunno 2023.