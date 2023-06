Mara Venier, dopo Pretelli chi arriva a Domenica In: lui sì che fa impazzire tutta la TV

Mara Venier, dopo il bellissimo Pierpaolo Pretelli, ora punta a un altro. Chi arriverà a Domenica In?

Anche questa stagione televisiva che si è conclusa da solo un paio di settimane per l’amatissima conduttrice veneta è stato un vero e proprio successo. Il suo Domenica In, che conduce oramai da tantissimi anni, è diventato infatti un appuntamento molto gradito e fisso per tantissime famiglie italiane.

Nonostante non sia riuscita a risultare vincente tantissime volte a livello di share nei confronti di Verissimo e Silvia Toffanin, Zia Mara si è detta molto soddisfatta da ciò che ha ottenuto. L’ultima puntata di stagione non è stata molto facile da realizzare, dal momento che pochi giorni prima era scomparso l’amato genero.

Stiamo parlando di Pier Francesco Forleo, che ha anche lavorato assiduamente in Rai. Ed è proprio con un pensiero particolarmente sentito e commosso rivolto a lui che la Venier ha iniziato la puntata. Si è anche commossa fino alle lacrime durante la sua intervista con Mauro Coruzzi in arte Platinette, che ha parlato dei suoi momenti bui e di come affronta la riabilitazione dopo la malattia.

Mara Venier e il suo lieto annuncio

I due a un certo punto si sono stretti in un lungo abbraccio ricco di stima, affetto e amicizia. A SuperGuida TV Mara ha confermato la sua presenza a Domenica In anche per la stagione prossima. Ci sta già lavorando con il suo team autorale, che non ha alcuna intenzione di cambiare, memore del detto che squadra vincente non si cambia.

Chiaramente ciò ha riempito in men che non si dica di immensa gioia i cuori dei suoi estimatori. Estimatori che ora la possono seguire non in TV, ma sui Social. Lei è particolarmente attiva sul suo Profilo Ufficiale Instagram, sia con la condivisone di post che con il caricamento di Stories. Qui ama condividere con i suoi fan momenti trascorsi insieme ai suoi parenti e ai suoi più cari amici.

Stefano De Martino pronto per Domenica In?

Adorata dai colleghi, ha un rapporto meraviglioso con Alberto Matano. Non per nulla è stata lei a officiare la cerimonia del suo matrimonio con il suo storico compagno. Nonostante il conduttore de La Vita In Diretta sia sovente presente nel programma domenicale della sua cara amica, non è a lui che avrebbe pensato come sorta di presenza fissa nel suo contenitore domenicale.

Dopo Pier Paolo Pretelli potrebbe arrivare alla sua corte nientemeno che Stefano De Martino. Non per nulla lei in passato aveva più volte espresso il desiderio di lavorare con lui, ancora prima che diventasse l’acclamato showman che è oggi. Anche una sua estimatrice avrebbe espresso questo suo desiderio, attraverso un’accorata lettera spedita a Nuovo TV. Intanto i fan incrociano le dita.