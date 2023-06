Giaele De Donà, purtroppo la disgrazia l’ha colpita: tutta ‘colpa’ del Grande Fratello Vip

Sofia Giaele De Donà a causa del Grande Fratello Vip 7 sta facendo i conti con un’ardua impresa inerente alle sue condizioni di salute. Ecco cosa sta succedendo all’ex vippona.

La 24enne Giaele si è fatta conoscere dagli italiani entrando nella casa del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini. Si è messa in gioco in un secondo momento, ma nonostante tutto è riuscita a integrarsi bene con il gruppo. Ha fatto discutere per via del concetto dell’amore libero.

Sposata da meno di un anno con Bradford Beck, ingegnere aerospaziale e imprenditore benestante, ha spesso ribadito davanti alle telecamere che quando sono distanti conducono entrambi una vita da single. Le sue ex compagne d’avventura hanno criticato il suo modo di pensare, di conseguenza tante dirette sono state incentrate sulla sua love story.

Nella casa si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, il quale non è mai andato oltre con lei proprio perché legata sentimentalmente a un altro uomo. Quest’ultimo non si è mai presentato nella casa per un confronto, però le ha inviato delle lettere in cui le chiedeva di cambiare atteggiamento. Poi l’amica Taylor Mega l’ha messa ulteriormente in guardia.

Per fortuna nella diretta della finale gli italiani hanno avuto modo di vederlo perché ha deciso di farle una sorpresa. Sui social tuttora appaiono felici e raggianti, chiaro segno che hanno sorvolato su questa piccola parentesi. A distanza di mesi Giaele ha potuto rimediare a un qualcosa che l’ha devastata ai tempi del Gf Vip 7.

La confessione di Giaele De Donà

Qualche follower ha notato che si è assentata dai social, così ha spiegato il motivo: “E’ normale avere dei momenti no. Non fingiamo che la vita sia sempre perfetta. Ho avuto tanti problemi familiari, uno dopo l’altro, magari un giorno ve ne parlerò. Adesso sono riuscita a staccare un po’ tutto e stare di nuovo bene. Quello che mi ha aiutato tanto a superare questo periodo ed essere più serena è stato staccare tutto per dieci giorni”.

Poi ha proseguito: “Sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita e in un’ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi”. Per fortuna ha superato tutto brillantemente, anche un altro “problema”.

“In poco tempo ho quasi recuperato”

Nella casa del reality in tanti hanno visto un cambiamento estetico della ragazza. Infatti da quando è entrata fino all’ultima puntata ha perso dei chili facendo preoccupare.

Da qualche ora ha tranquillizzato tutti condividendo su Instagram un post in cui si mostra sulla bilancia che riporta 55,7. “In poco tempo ho quasi recuperato tutti i chili persi al Gf”.