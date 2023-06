Ricordate Lele Mora? Dopo la terrificante diagnosi è cambiato tutto: meritava una fine migliore

Lele Mora ha fatto una rivelazione a Diva e Donna del tutto inaspettata sulle sue condizioni di salute. La diagnosi è davvero sconvolgente. I fan sono increduli.

Lele Mora è un personaggio televisivo di spicco, nonché agente di noti vip. Nel 2000 ha fondato a Milano l’agenzia LM Managements, presso la quale si sono recati Simona Ventura, Alda D’Eusanio, Aida Yespica, Sabrina Ferilli, Walter Nudo, Valeria Marini, Fabrizio Corona, Costantino Vitagliano e tanti altri ancora.

Nel 2008 si è occupato di un locale di Desenzano sul Garda che ha riscosso un grande successo al punto tale da avere tra gli ospiti Paris Hilton. Purtroppo una sera ci fu un incendio che ha causato dei gravi danni alla struttura e lui è stato indagato come uno dei possibili responsabili.

In seguito ha avuto vari problemi con la giustizia che col tempo è riuscito a risolvere. Quando è venuto a mancare Silvio Berlusconi non ha esitato a esprimere il suo pensiero: “Ricordo tante belle cose perché l’ho vissuto molto…devo dire che è un uomo che ti lasciava senza parole…si metteva a disposizione…Spero che qualcuno della sua famiglia possa prendere il suo posto”.

Adesso ha deciso di parlare di sé per spiegare il motivo della sua assenza nel mondo dello spettacolo. Non è stato allontanato, dato che ci sono altre cose che incidono.

Terrificante diagnosi per Lele Mora

“Sono rimasto in carcere un anno e mezzo, sono stato addirittura in isolamento. Mentre il resto della condanno l’ho scontata in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di Don Mazzi. Ora non ho più carichi pendenti con la giustizia, ma non sono tornato a lavorare, mi devo curare“.

Poi ha proseguito: “L’ultima botta è stata dura, ed è arrivata dopo poco che ero già stato operato, con successo, per un tumore tra il polmone e il rene, e dopo aver scoperto di essere diabetico”. Non c’è pace, dunque, per Lele Mora che d’ora in poi dovrà fare i conti con un altro nemico impetuoso. Ecco poi come ha concluso l’intervista per il settimanale.

“Sono stato male e mi devo curare”

“Non sono sparito perché non mi volevano più. Mi sono fatto da parte perché sono stato molto male e mi devo curare: soffro di demenza senile…Ho problemi con la memoria a breve termine. A volte mi dimentico di cosa ho fatto poche ore prima mentre ricordo bene tutto il passato: è l’inizio della demenza senile e l’unica mia speranza è che la malattia vada piano piano”.

Lele Mora non si nasconde più, in quanto ha esternato anche le sue paure. Dopo aver affrontato varie problematiche di salute, ora dovrà tornare a combattere. Una cosa è certa: non getterà la spugna curandosi con lo scopo di ostacolare in ogni modo il processo neuro-degenerativo.