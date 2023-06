Orribile profezia sulla coppia del GF Vip: si è avverato tutto a distanza di pochi mesi

GF Vip, la profezia si è ormai avverata. È bastato aspettare solo qualche mese. Il racconto dei fatti.

A settembre 2023 non ci sarà l’edizione vip del padre di tutti i reality. Pier Silvio Berlusconi, il carismatico, accorto e attento AD delle Reti Mediaset, è stato categorico al riguardo. La settima edizione del GF Vip ha subito un’impennata eccessivamente trash che ha fatto storcere il naso non solo a lui, ma anche a tantissimi spettatori.

Dunque in autunno vedremo nella Casa più spiata d’Italia concorrenti non famosi, che stanno affrontando ora diversi casting. Tuttavia pare che per rendere spumeggiante “il tutto” verranno inseriti anche personaggi famosi, ma non influencer. Al timone riconfermato Alfonso Signorini, ma ancora parecchia nebbia sugli opinionisti. In ogni caso il chiacchiericcio in Rete è sempre molto elevato.

Ora poi che una coppia di vipponi è scoppiata non si parla praticamente d’altro. Grande l’amarezza, così come la delusione, nei cuori dei loro estimatori. Pensavano che il loro fosse un grande amore, sebbene quando si erano conosciuti all’interno del reality, ove poi si sono innamorati, non erano mancati momenti di litigo e di svariati addii.

GF Vip, la coppia è scoppiata

Anche una volta usciti dal gioco, perché tale dovrebbe essere visto, non sono mancati i momenti di tensione e di recente avevano già parlato di una crisi. Successivamente era tornato il sereno e i due avevano annunciato la pace ritrovata trionfanti sui Social, dove sono molto attivi, soprattutto lei.

Lei che è lanciatissima come influencer e richiestissima come testimonial di svariati marchi. Non per nulla è una giovane donna non solo bellissima, ma anche dotata di una fisicità spettacolare e di una sensualità fuori dal comune. Lui è un star del Piccolo Schermo. Tuttavia riguardo al loro amore ci sarebbe già da tempo una profezia che avrebbe lanciato un altro vippone.

La profezia di Tavassi

La coppia tristemente scoppiata è quella composta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In questo momento stanno volendo stracci tra di loro e ciò è fonte di dispiacere per i loro estimatori, tuttavia Edoardo Tavassi, che li ha conosciuti personalmente e vissuto con loro un’esperienza all’interno della Casa, pur essendo dispiaciuto non è rimasto più di tanto sorpreso.

Durante un’intervista radiofonica, concessa s Non Succederà Più, condotta da Giada Di Miceli, ha rivelato: “Lo dico chiaramente, è ufficiale come quante volte si sono lasciati nella Casa, 184 volte. In poche parole il fratello di Guenda ha sostenuto che fin dall’inizio loro erano soliti lasciarsi andare e tira e molla. Dunque ha fatto intendere che anche stavolta potrebbero fare un passo indietro.