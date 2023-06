Roberta Di Padua, pazza del fidanzato di un’altra donna: “Sei tanta roba” | Lui ormai lo conoscete tutti

Roberta Di Padua ha dichiarato di avere una cotta per un uomo, ma è sentimentalmente impegnato con un’altra donna. Ormai lo conosciamo tutti. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Roberta Di Padua è diventata popolare grazie al programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nell’ultima edizione ha dato del filo da torcere a ida Platano prima con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza.

Riccardo e Roberta sono usciti varie volte, però la loro frequentazione non è decollata. La dama ha focalizzato in un secondo momento la sua attenzione su Alessandro mentre stava definendo il suo rapporto con Ida. Inevitabile, dunque, è stata la discussione tra le due al centro dello studio.

Con l’arrivo della tronista Nicole Santinelli tra i corteggiatori si è presentato Andrea Foriglio, subito notato da Roberta che non ha esitato a esternare degli apprezzamenti. Lui ha sempre detto di voler coltivare la conoscenza di Nicole, ma la faccenda non si è conclusa perché tra le due non sono mancati i battibecchi. In una puntata la dama ha perfino parlato di denuncia a causa di alcune affermazioni dell’altra.

Per fortuna con l’intervento della conduttrice la situazione non è degenerata. Quando Carlo Alberto Mancini ha riferito di essere stato lasciato dalla tronista, Roberta ha dato un suo parere sul percorso fatto da Nicole. Tutti sono concordi nel dire che abbia creato delle dinamiche avvincenti e il merito è della sua forte personalità. Di recente i riflettori sono nuovamente puntati su di lei per una piccola confessione: è cotta di un uomo.

Roberta Di Padua non si nasconde più

Costui non fa parte del mondo dello spettacolo, ma da qualche ora si sta mettendo in gioco con la fidanzata a Temptation Island. Chi ha seguito dall’inizio la prima puntata avrà notato fra i tentatori delle vecchie conoscenze, come Daniele Schiavon (scelta di Giulia Quattrociocche) e Andrea Della Cioppa (non scelta di Veronica Rimondi).

La coppia in questione sta vivendo quest’esperienza per volontà di lei, lasciata di continuo per i capricci del partner. Purtroppo tramite alcuni video ha scoperto che nel periodo di distacco lui si è visto con altre. Stiamo parlando di Francesca e Manuel.

“Da dove è uscito? Tanta roba…”

Nella Instagram story Roberta ha fatto un apprezzamento su Manuel. In effetti le follower non possono che darle ragione. E’ uno dei fidanzati più belli dell’attuale edizione.

Tuttavia in molti si sono già affezionati a Francesca per il suo animo dolce e allo stesso tempo afflitto per il comportamento di lui. Come andrà a finire tra i due? Per scoprirlo non ci resta che attendere.