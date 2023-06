Dramma Wilma Goich: la fulminante malattia “se l’è portata via in una settimana” | Una disperazione totale

C’è un grandissimo dramma nella vita di Wilma Goich. La malattia l’ha portata via in pochissimo tempo.

Wilma Goich è un’artista e soprattutto una cantante con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto. Di recente l’abbiamo vista come concorrente nella settima e chiacchieratissima edizione del GF Vip. Nella Casa più spaiata d’Italia ha fatto molto parlare di sé per le sue frasi colorite e per la sua vicinanza con Daniele Dal Moro.

Successivamente l’ex tronista veneto ha trovato l’amore con Oriana Marzoli, con la quale fa ancora coppia fissa. In passato Wilma è stata sentimentalmente legata ad Edoardo Vianello, immenso artista che ancora oggi ci fa ballare con i suoi passati successi. La Goich è anche molto ricercata in qualità di gradita ospite per svariati salotti TV. Tra i tanti non si può che annoverare Oggi È Un Altro Giorno.

Ora la cantante vive in compagnai del nipote, che pare essere molto restio ala televisione. La Goich ama moltissimo i periodi festivi e soprattutto quelli natalizi. Non per nulla dalla Bortone aveva dichiarato: ” I Natali che ricordo più volentieri sono quelli in cui c’era ancora mio padre. Lui aveva un culto per il Natale. Preparava l’albero e c’erano le candeline, tanto che rischiavamo di andare a fuoco”.

Wilma Goich e il racconto della malattia

Tra l’altro il suo adorato genitore era anche abile nel preparare un presepe molto grande e, in nome di tale passione, andava a raccogliere il muschio e costruiva i laghetti veri con le fontanelle. Oggi è lei a rendere tanto magico il Natale al suo tanto adorato nipote, che è la luce dei suoi occhi.

Lei continua a rendere speciale ogni giorno per lui. Anche in nome di quella dolce persona che con la sua dipartita, avvenuta nel mese di aprile 2020, le ha spaccato il cuore in mille pezzi. Si tratta di una giovane donna a lei molto cara e che era una grande amante del Natale. Ha lasciato questo mondo a causa di un tumore fulminante.

“Dopo una settimana non c’era più”, la dura confessione

Si è trattato di un cancro che l’ha letteralmente divorata in tantissimo tempo. Stiamo parlando della figlia di Wilma e di Edoardo Vianello, che era venuta al mondo il 20 luglio del 1970. Era responsabile di una catena di store per articoli per la casa e particolarmente impegnata in un centro turistico.

Grande appassionata della Radio, era anche una speaker radiofonica di grande successo. Ospite di Domenica Live dalla D’Urso, la Goich ha svelato sulle scomparsa della figlia: “In un mese se ne è andata, quando l’abbiamo ricoverata dopo una settimana non c’era più“. A condividere con lei l’immenso dolore per la perdita l’ex marito Edoardo.