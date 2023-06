Kledi, cosa c’è stato veramente con la De Filippi: “…abbiamo avuto una storia io e lei” | La confessione dopo anni

Indubbiamente Kledi Kadiu deve tantissimo ala vedova Costanzo. Per tantissimi anni ha collaborato con eli ad Amici. Che cosa c’è realmente stato fra di loro? Le confesioni del ballerino.

Per tantissimo tempo l’artista albanese ci ha fatto sognare ad occhi aperti in TV. Bellissimo ed elegante, ci ha conquistato in men che non si dica con la sublime arte della danza. Per anni e anni è stato sulla cresta dell’onda e richiestissimo ovunque. Ha scritto un libro autobiografico ed ha recitato nel film Passo A Due.

L’abbiamo trovato nelle prime edizioni di Amici in qualità di ballerino professionista. Tuttavia Kledi ha collaborato anche ad altre trasmissioni di successo della De Filippi, quale ad esempio C’è Posta Per Te. Improvvisamente è sparito dalle scene, abbandonando anche la collaborazione con la regina indiscussa delle Reti Mediaset. Ciò ha procurato grande dispiacere nei cuori dei suoi estimatori.

In molti si chiedono se abbia abbandonato la danza. La risposta è no, perché non può rinnegare la sua passione e il suo grande amore. Fuori dalla TV si è creato una famiglia, possiede diverse scuole di ballo e organizza eventi e corsi. È molto seguito sui Social, dove ama tenere di tanto in tanto compagnia ai suoi fan con fotografie che lo vedono impegnato al lavoro e insieme ai figli.

Kledi Kadiu, il motivo dell’addio

In questo periodo si sta godendo le vacanze al mare. La bellezza e la sua fisicità sono quelle di un tempo e così infrange ancora tanti cuori delle sue fan. Chiaramente, oltre al dispiacere, ha iniziato a insinuarsi pure una viva curiosità per il motivo che ha indotto Kledi a lasciare le trasmissioni di Maria, oltre che la TV in generale.

“Il distacco è avvenuto in maniera naturale, quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come ho fatto prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Arriva un momento nella vita dove bisogna voltare pagina. Così ho optato per l’insegnamento e per trasmettere tutte le mie conoscenze ai ragazzi!”, ha svelato Kadiu a Nuovo.

La verità sulla storia con Maria

Con Maria oggi i rapporti sono buonissimi e si sentono di tanto in tanto. Tuttavia, c’è davvero stata una storia tra di loro, come si mormorava nei primi anni 2000? “Ovviamente non è vero proprio nulla. Si dice che abbia avuto una storia con lei. Sì, entrambi sapevamo di queste voci. Ci ridiamo insieme, Invece pei è stata il mio talent scout.”, ha svelato il ballerino, mettendo così fine una volta per tutte al pettegolezzo si i lui e l’amatissima conduttrice conduttrice.

Riferendosi a Queen Mary l’ha definita una donna generosa, precisa e pignola. Inoltre ha riconosciuto che è stata la prima a credere in lui e che gli ha dato fiducia e rispetto. Lui non la dimenticherà mai e le sarà sempre grato per quel che ha fatto per lui. In ogni caso ora i fan sperano di vederlo prima o poi nuovamente danzare in qualche trasmissione di Maria.