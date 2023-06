Antonino Spinalbese a gamba tesa su Belen e Stefano: “Spero che loro due siano veramente…”

Antonino Spinalbese ha parlato a ruota libera sull’ex Belen Rodriguez e il compagno di vita Stefano De Martino. Le sue parole non sono passate inosservate.

Antonino Spinalbese ha ottenuto la popolarità quando è uscito allo scoperto con la showgirl argentina più amata del mondo dello spettacolo italiano. Nonostante la differenza d’età, le cose andavano a gonfie vele al punto tale da progettare un futuro insieme. Infatti dopo qualche mese di fidanzamento hanno pesato di mettere su famiglia.

E così è nata Luna Marì, una splendida bambina dagli occhioni dolci. Anche se è ancora piccola, è già una star del web. Antonino è letteralmente pazzo di lei e lo ha dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip 7. Purtroppo per incompatibilità caratteriale, e per mondi del tutto diversi, si sono lasciati.

Grazie ad Alfonso Signorini si è fatto conoscere ulteriormente dagli italiani eliminando così l’etichetta “dell’ex di…”. Nella casa ha menzionato Belen spendendo solo belle parole, essendo colei che gli ha regalato le gioie della paternità. In compenso ha fatto perdere la testa a tante ex compagne d’avventura, come Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini.

Con la prima non si è mai sbilanciato perché sposata con un altro, con la seconda si è lasciato andare in tenere effusioni mentre con la terza poteva funzionare al di fuori del reality, ma non c’è stato un lieto fine. Adesso si sta parlando di lui in merito ad alcune dichiarazioni fatte sull’ex e Stefano.

Antonino parla della relazione di Belen e Stefano

“Credo di non riuscire a gestire un altro amore, perché sono completamente invaghito di mia figlia. Non riesco a trovare il pensiero e il tempo, anche se sono giovane e so che accadrà, ma a oggi non è così”. Nella vita del ragazzo, dunque, pare che non ci sia nessuno.

In questi giorni è stato visto con l’ex Miss Italia Carolina Stramare, ma hanno prontamente smentito. Hanno dichiarato di essere semplicemente amici, quindi il gossip si è placato sul momento. In una recente intervista ha espresso un pensiero sulla love story dell’ormai ex.

“Io sono stato sfuggente”

“E’ la madre di mia figlia e….guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. E’ stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.

Ecco le parole su Belen pronunciate davanti alle telecamere della casa. Anche se non ha fatto esplicito riferimento a Stefano, è evidente che augura a entrambi un futuro di coppia roseo.