Emanuele Filiberto, la moglie sul filo del rasoio: “Altro che favola” | La confessione che spiazza

Terribile doccia fredda per i numerosissimi fan di Emanuele Filiberto. Altro che rapporto idilliaco e favola d’amore! Le dichiarazioni della moglie che spiazzano.

È sempre più diventato un personaggio TV a tuttotondo il bravo e simpatico Emanuele Filiberto. Considerato da molte donne un principe sotto ogni punti di vista, anche per il suo aspetto angelico, ha infranto tantissimi cuori. Da tempo poi ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo in toto.

Come cantante ha ottenuto magnifici consensi e ha pure partecipato al Festival Di Sanremo. Tra l’altro è stato anche uno dei concorrenti di un’edizione speciale di Amici, per il quale ha anche poi svolto il ruolo di giudice. Ora si mormora che potrebbe tornare sul Piccolo Schermo delle Reti Mediaset in veste di opinionista al GF, nella versione Nip, prevista su Canale 5 a settembre 2023.

Emanuele ha anche partecipato a Ballando Con Le Stelle in coppia con la maestra Natalia Titova, con la quale ha trionfato nella quinta edizione. L’uomo, classe 1972, è anche un grande imprenditore e opera per lo più nel settore della ristorazione. Di questi giorni è la notizia della scelta di abdicare, in nome dell’adorata figlia Vittoria.

Emanuele Filiberto e la sua bellissima moglie

Emanuele ha anche un’altra figlia, di nome Luisa, pure lei avuta dalla moglie Clotilde Courau, che non è solo una donna bellissima ma anche una vera e propria diva del Cinema. Lavora e vive in Francia, in particolare nella splendida città di Parigi. Il Principe si divide con una certa disinvoltura tra Monaco, l’Italia e per l’appunto la Francia, per fare visita alla sua consorte e alle adorate figlie.

I due stanno insieme da una vita ma pare che non siano mancati tradimenti da parte di lui. Del resto Emanuele è sempre molto chiacchierato ed essendo così conosciuto, quando si trova in compagnia di una bella donna, sovente il Gossip impazza. Ora la dichiarazione della sua consorte sconvolge gli animi dei suoi estimatori.

Le dichiarazioni di Clotilde

Nel corso di alcune interviste, Clotilde ha rivelato di essere stanca di essere considerata “la moglie di“. Del resto lei è una grandissima professionista e con una carriera nel mondo del Cinema degna di nota. Il suo esordio è avvenuto nel 1989 a Teatro. Ha sposato nel 2003 Emanuele a Roma e il matrimonio prosegue tutt’ora, nonostante vivano separati.

A tal proposito l’attrice ha dichiarato: “Amo profondamente Emanuele Filiberto, ma la vita non è una favola“, a quanto pare la coppia ha trovato un grande equilibrio proprio nella distanza. In ogni caso il Principe cerca di essere un padre molto presente per le sue creature, con le quali possiede un rapporto molto speciale.