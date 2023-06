Antonella Clerici, scorcio inedito e particolare di casa sua: mai visto quest’angolo meraviglioso

Antonella Clerici, l’amatissima conduttrice Rai svela ai fan un altro angolo delizioso della sua casa nel bosco. Da rifarsi gli occhi.

È stato un anno a dir poco trionfale per la splendida Antonella Clerici. Ci ha divertito ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a orario pasti con il suo È Sempre Mezzogiorno. In prime time ci ha emozionato tantissimo con l’edizione sia Senior che Kids di The Voice. Ora che l’estate è giunta si sta godendo un periodo di maritato riposo in compagnia dei suoi cari e dei suoi amici.

Certamente trascorrerà del tempo al mare, ma anche nella sua splendida casa del bosco. Qui si è trasferita anni fa per amore del suo nuovo compagno, con il quale la storia, ora come ora, va a gonfie vele. I due al momento non pensano alle nozze, anche perché Antonella ha già alle spalle dei matrimoni finiti e non intende affatto ripetere l’esperienza.

A vivere con loro anche Maelle, la figlia oggi adolescente che la conduttrice ha messo al mondo con l’ex compagno Eddy Martens. L’uomo è tornato vivere in Belgio e i rapporti con la sua ex oggi sono oggi ottimi. Antonella l’ha anche definito, nel corso di alcune interviste, come un bravo papà.

Antonella Clerici super attiva sui Social

La professionista, momentaneamente lontana dalla TV e in attesa di un grande ritorno in autunno, sta tenendo compagnia ai suoi estimatori sui Social. In particolare è moto attiva sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Lo fa sia con post che con video. Di solito regala loro scatti amarcord, che sono una vera e propria coccola per l’anima, altre volte invece li allieta con foto della sua quotidianità,

In molti casi invece ci mostra felice e orgogliosa la sua casa. Non sono infatti poche le fotografie che ritraggono non solo la sua dimora, ma pure lei stessa, intenta a rilassarsi e a leggere un buon libro, sia sul divano, che nel salotto, che nel patio o nel giardino. Ora la Clerici ha mostrato un nuovo scorcio della sua dimora, che è assolutamente meraviglioso.

Un angolino delizioso

Mobili in legno, tanta luce e fiori a gogo. Questo è certamente uno spazio delizioso che nei periodi estivi può essere utilizzato per una merenda o un aperitivo o per chiacchiere amabili con amici. Forse sarà utilizzato dalla famiglia anche per sfogliare qualche rivista o dedicarsi ala lettura di qualche volume.

Tra l’altro la visuale da lì è spettacolare, visto che si è attorniati dalla natura in toto. Sembra un paesaggio da cartolina, eppure è tutto reale. In questa atmosfera sarà un piacere per la conduttrice ricaricare le pile e pensare ai suoi nuovi progetti professionali. E chissà che in quella situazione non nasca l’idea di qualche nuovo programma.