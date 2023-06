Amadeus si sta mangiando le mani: lui l’ha messa alla porta e ora la perfida vendetta

Amadeus si sta morsicando le mani. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo l’aveva scartata! Anche lui ogni tanto sbaglia.

Ora che è lontano dalla Televisione, oltre a pensare al relax e a ricaricare come si deve le pile, in attesa di una stagione TV che lo vedrà nuovamente indiscusso protagonista in Rai, Ama sta lavorando a strettissimo giro alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Questa sarà la quinta volta consecutiva che svolgerà il duplice e affascinate, quanto complesso, ruolo di direttore artistico e conduttore.

Qualche giorno fa è apparso in diretta al TG1 mattina dove ha rivelato alla Cardinaletti che lui e il suo team stanno lavorando al regolamento, che subirà dei cambiamenti. Chiaramente c’è anche molta attesa di conoscere chi lo affiancherà su quel prestigioso palco nelle vesti di co-conduttore e co-conduttrice.

Per quanto riguarda le donne, si pensa che anche per l’edizione 2024 Ama voglia cambiarne una ogni sera, sebbene nel 2023 Chiara Ferragni, dopo aver svolto il ruolo di co-conduttrice nella prima puntata è tornata a svolgerlo anche nella finalissima. Tuttavia i grandissimi professionisti della kermesse apprezzata in tutto il mondo, sono i cantanti in gara.

Amadeus si sta mordendo le mani

Chiaramente il buon Sebastiani sta già ascoltando con la massima cura i brani proposti, che saranno numerosissimi. Non è affatto impresa facile scegliere i migliori. Ergo, anche un immenso professionista come lui, nonché grande esperto di musica, che ha mosso i suoi primi passi ancora giovanissimo in Radio, può sbagliare.

Infatti come ci ha rivelato The Pipol, il conduttore, vera punta di diamante della Rai, si sta mordendo le mani, per avere escluso dalla manifestazione canora una cantante molto brava e che tante volte ha calcato quel palco. Lei è una donna molto bella ed è letteralmente sbocciata negli ultimi anni. Una vera e propria stella della scuderia di Maria De Filippi.

Bellissima di Annalisa scartata da Ama

Stiamo parlando di Annalisa. Ora ci sta facendo ballare con il brano Disco Paradise, insieme a Fedez e gli Articolo 31, che certamente diventerà il tormentone dell’estate 2023. Richiestissimo e molto ballato è anche il suo Mon Amour, che può anche contare su un’edizione remixata. Anche il suo precedente brano, intitolato Bellissima, ci ha fatto scatenare. Ed è proprio qui che Ama avrebbe toppato.

Lo ha rivelato The Pipol: “Anche i migliori sbagliano. Un piccolo retroscena è stato rivelato a noi di The Pipol dal team di Tim Summer Hits, al momento in onda su Rai Due. Amadeus nella scorsa edizione ha bocciato Bellissima di Annalisa“. In poche parole Bellissima “Non è stata suonata sul palco del Teatro Ariston perché non aveva convinto il conduttore”, si legge infine sul portale.