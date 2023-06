Brutto risveglio per Angelina Mango: quando lo scoprirà ci rimarrà malissimo

Angelina Mango, terribile doccia fredda e profonda delusione per la seconda classificata ad Amici 2023. Certamente quando lo scoprirà. Che cosa è successo?

La davano tutti per vincitrice assoluta di Amici 2022/2023, la splendida Angelina Mango. Figlia del compianto Pino e di Laura Valente, la ragazza dunque respira arte e musica fin da quando è venuta al mondo. Durante l’attesissima finale ha vinto la sezione canto ma non il talent in generale, che ha visto trionfare il ballerino Mattia Zenzola.

A lei è comunque stato consegnato il prestigioso Premio Della Critica. Inoltre dai giornalisti, che sono intervenuti in studio tramite collegamenti, sono arrivati moltissimi complimenti e applausi a non finire. Si prospetta per lei un futuro molto roseo nel mondo delle sette note. Certamente è molto cresciuta da quando, a inizio anno scolastico, aveva fatto capolino nella scuola di Amici.

Come ha sottolineato con un pizzico di sano orgoglio la sua coach, Lorella Cuccarini, ha fatto passi da gigante. Oltre a cantare molto bene e interpretare alla perfezione i brani che ha studiato all’interno del programma, ha iniziato mordere il palcoscenico come un’artista ben più navigata.

Angelina Mango e la sua super estate

Una volta uscita dalla trasmissione, che tanta fama le ha donato, ha dato il via a incontri coi fan e a firmacopie del suo primo album, che è già un autentico successo. Inoltre sta partecipando a svariate manifestazioni canore che si svolgono in diverse città italiane e che sovente possono avvalersi di riprese televisive. Di recente Angelina ha svelato che, a partire da ottobre, prenderà il via il suo nuovo tour.

I biglietti sono già disponibili e stanno andando a ruba. Ora come ora ci sta facendo ballare come matti con il suo brano tormentone Ci Vediamo Domani. Questo è il secondo singolo estratto da suo nuovo album dopo Voglia Di Vivere, anch’esso molto apprezzato. Angelina si è anche esibita a Love Me, ovvero il super concerto benefico ideato da Fedez e trasmesso in diretta su Italia Uno.

La Ferragni le ha rubato la scena, la cantante ci resterà malissimo

Il pubblico presente in Piazza Duomo si è molto divertito e si è scatenato sulle note dei suoi pezzi. Del resto è davvero impossibile resistere alla sua verve e alla sua musica. La cantante poi ha sempre più assunto un’aria sensuale e femminile. Non per nulla per l’occasione ha optato per un make-up evidente e raffinato, con labbra e occhi in primissimo piano.

Capelli sciolti lasciato all’indietro e una tutina nera, con tanto di corpetto dotato di laccetti. Una vera pantera che si muoveva sinuosa e scattante sul palcoscenico. La sue esibizione è stata poi prontamente postata sui Social, peccato però che, durante la sua performance, le inquadrature erano state rivolte quasi sempre verso Chiara Ferragni che si trovava in prima fila. La polemica è stata così servita.