Temptation Island, uno dei fidanzati sta mentendo a tutti: “Lui è stato costretto da lei” | Maria furiosa

Uno dei fidanzati di Temptation Island sarebbe stato costretto a mettersi in gioco per volontà della fidanzata, ma è stato riferito tutt’altro. Andiamo a scoprire di quale coppia si tratta.

Finalmente dopo anni è tornato nel piccolo schermo Temptation Island. Filippo Bisciglia per l’ennesima volta accompagnerà le sette coppie nel viaggio dei sentimenti. Tra i tentatori ci sono dei volti noti di Uomini e Donne, ovvero i corteggiatori Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa.

La coppia che ha scaldato gli animi è composta da Alessia e Davide che stanno facendo i conti con il tradimento di lei durato un anno e mezzo. Lui ne era a conoscenza, ma non ne ha parlato fino a quando è esploso. Temptation Island rappresenta l’ultima spiaggia per capire se occorre voltare pagina o meno.

Ale e Federico, invece, si sono subito messi in gioco. Lui ha ammesso che non la ama e nei momenti di intimità si limita a dirle ‘ti voglio bene’. Inoltre quando l’ha vista con un tentatore non si è scomposto per niente. A questo punto i telespettatori si sono chiesti perché continui a stare ancora con lei.

E poi ci sono Manu e Isabella. Quest’ultima non è entrata nelle simpatie della massa per via delle confessioni fatte dal ragazzo che si sente umiliato e non apprezzato. Tuttavia sui due è arrivata una segnalazione che potrebbe mettere a rischio la loro credibilità.

Temptation Island, una coppia smascherata

“Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, ero tutto per lei. E ancora oggi è così”, ecco come ha esordito Manuel nel corso della prima puntata del reality delle tentazioni. Il pubblico si è subito interessato alla loro storia d’amore che vive degli alti e dei bassi per provenienze sociali diverse.

Nelle ultime ore è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Risale a quando i due hanno fatto i provini per il programma e in quel momento qualcuno era presente. Proprio costui ha smascherato la coppia, quindi il gossip si è scatenato.

“Togliete le maschere”

Nel video di presentazione Manu ha riferito di essere stato lui a contattare la produzione perché ha bisogno di capire se può avere un futuro con Isabella. Provengono da due realtà totalmente diverse, ma secondo il parere di lei ci sono problemi relativi a visioni di vita del tutto opposti. In realtà c’è chi sostiene tutt’altro.

“E’ tutto falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o il treno, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in tv. Togliete le maschere”. Sarà vera la segnalazione? Se la risposta fosse positiva, probabilmente il pubblico potrebbe iniziare a dubitare delle loro intenzioni.