Arisa, beccata in gran segreto proprio lì: che smacco a chi l’ha derisa e umiliata

Deianira Marzano, una delle influencer più note del momento, ha pubblicato uno scatto in cui mostra Arisa in un posto per tutti impensabile. Ecco dove è stata beccata in compagnia di terzi.

Arisa è una delle cantanti più amate del mondo dello spettacolo italiano per via della sua bellissima voce. Allo stesso tempo si è messa alla prova anche nella danza grazie a Milly Carlucci che l’ha voluta a tutti i costi nel suo show. Non a caso ha portato a casa la coppa della vittoria.

Maria De Filippi le ha dato il banco di maestra di canto nella scuola di Amici al posto di Anna Pettinelli, ma sembra che nella prossima edizione lascerà questo compito a qualcun altro. Il motivo? All’inizio si diceva che desiderava dedicarsi completamente alla musica, però in un secondo momento è emerso che probabilmente la vedremo in un altro programma televisivo della Rai.

Tutti sono concordi nel dire che i suoi brani hanno fatto la storia della musica italiana. Basta menzionare La notte, Meraviglioso amore mio, Non vado via, L’amore della mia vita, Malamorenò e tanti altri ancora. Da non dimenticare i duetti con colleghi di altrettanta fama. Il più recente? Quello del Festival di Sanremo con Gianluca Grignani.

Di recente si sta parlando di lei perché ieri Deianira Marzano ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per mostrare dove è stata vista. Nessuno avrebbe mai immaginato di vederla lì, eppure si è presentata a un evento specifico.

Arisa in gran segreto si è presentata lì

Arisa nelle settimane scorse ha avuto un botta e risposta sui social con la collega Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara). Ha fatto un apprezzamento alla premier Giorgia Meloni e per questo motivo non è stata vista di buon occhio dalle comunità LGBTQ+. Paola non ha speso belle parole sulla sua affermazione, così la diretta interessata ha realizzato un video per replicare.

“Io ho lavorato veramente per loro e non sono andata solo in piazza a dire ‘Viva l’amore’ addobbata di lustrini. Se mi vedi per strada non salutarmi perché odio l’ipocrisia“. La faccenda sembrava essersi conclusa, ma nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena.

“Scelta intelligente e grande lezione”

“La diversità è fatta di opinioni, di esperienze e di modi di vedere la vita. E’ ricchezza. Me l’avete insegnato voi. Non condannate la gente perché non la pensa esattamente come voi, magari quella gente li vi ama lo stesso, ma voi pensate di no…Bisogna lavorarci e crederci sempre. Se vi giocherete la carta dell’amore vincerete sempre. Ciao LGBTQ+ people, auguri”, ecco l’augurio fatto sui social.

Poi la segnalazione della Marzano ha confermato la presenza della cantante al Pride di Milano, anche se non tra gli ospiti ufficiali. Secondo l’utente social ha dato uno schiaffo morale a chi l’ha criticata. Con la sua presenza ha voluto dare un piccolo supporto.