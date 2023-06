Elodie, la proposta è stata rifiutata: tristezza per l’uomo che la voleva così tanto

Elodie, lo ha rifiutato senza se e senza ma. La proposta non le è andata a genio.

Elodie è non solo un’artista molto amata dagli italiani di ogni età, ma anche una vera e propria stella, facente parte del vasto mondo dello spettacolo. Immensa performer, sa incantare in un secondo tutti quanti con la sua eleganza, la sua bellezza e la sua strepitosa fisicità. Lei è una vera e propria pantera e femme fatale, in grado di mordere il palcoscenico.

Canta divinamente e balla benissimo. Inoltre sceglie sempre outfit azzeccatissimi per le sue performance, nonché per i videoclip e per gli scatti che pubblica con una certa frequenza sui Social. Elodie è una donna che ama mettersi in gioco, sia sul lavoro che nella vita privata. In nome di ciò ha anche svolto la mansione di conduttrice per Le Iene e per il Festival di Sanremo.

Qui ha partecipato tante volte come concorrente in gara, lasciando il segno. Non contenta è diventata pure attrice, mettendo in luce eccellenti doti. È anche modella e testimonial di svariati marchi e realtà. Certamente ne ha fatta di strada da quando, moltissimi anni fa, con i capelli cortissimi rosa, si è fatta conoscere ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico ad Amici.

Elodie ha rifiutato

Non vinse, ma da allora la sua carriera è stata in continua ascesa. Tra le sue massima estimatrici c’è la sua coach Emma e Loredana Bertè, che si è commossa quando la vide interpretare alcuni brani della compianta sorella Mia Martini. Elodie non è tuttavia vincente solo nel lavoro ma anche nella sua vita privata.

Dopo aver concluso la sua tormentata storia d’amore con il rapper Marracash, ha ritrovato la serenità accanto ad Andrea Iannone. I due fanno sul serio, visto che stanno pensando alla convivenza nella casa di lui in Svizzera. Ora però arriva la terribile doccia fredda per i fan, Si parla di rifiuto da parte della cantante. Che cosa sarà mai successo?

Luca Barbareschi la voleva

No, la meravigliosa Elodie non ha negato qualcosa al suo Andrea, ma all’attore e regista Luca Barbareschi. Quest’ultimo infatti la voleva nel suo nuovo film, dopo averla vista in uno scatto pubblicato sui Social. È stato proprio lo stesso a rivelarlo in un commento a suddetta fotografia, che è diventato virale.

“Ti volevo in un film come protagonista ma non mia ha voluto incontrare. Peccato! Sei fantastica!”, sono le parole del regista. In ogni caso Elodie non ha risposto nulla. Per lo meno pubblicamente. Chiaramente l’aneddoto, alquanto curioso, ha suscitato l’attenzione di più, che hanno iniziato a chiedersi se la cantante abbia voluto accantonare per ora il ruolo di attrice per dedicarsi si più alla sua adorata musica.