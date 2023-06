Pier Silvio Berlusconi, la decisione intristisce tutti: per anni è stata al suo fianco, adesso è finita

Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione molto dura e drastica. Dopo tre anni è stata fatta fuori dai giochi.

L’affascinante AD delle Reti Mediaset, sebbene abbia ancora il cuore spezzato in mille pezzi per la dipartita dell’adorato papà Silvio, è tornato in men che non si dica a lavorare sodo in quell’azienda che suo padre aveva fondato anni fa con un altro nome. Ha così dimostrato ancora una volta tutta la sua passione per quel lavoro e soprattutto il grande rispetto che prova verso i dipendenti.

A loro ha dedicato un accorato messaggio e ha voluto parlarci di persona, spiegando loro che nulla cambierà e che bisogna impegnarsi sempre di più per dare in pasto al proprio pubblico qualcosa di eccellente. Chiaramente lui con il suo team lavorativo sta lavorando a spron battuto in vista della nuova stagione Televisiva.

Se da un lato Barbara D’Urso ha confermato nell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque la sua presenza nella prossimo anno televisivo e smentito il suo passaggio in Rai, ora c’è molta preoccupazione per un ‘altra star delle Reti Mediaset. Certamente molto spazio avrà la mitica Queen Mary con la sua Fascino e le sue trasmissioni, che sono sempre seguitissime.

Pier Silvio Berlusconi ha preso la sua decisione

Anche la nuova edizione di Temptation Island, da poco iniziata, ha potuto contare su un altissimo share. Silvia Toffanin, compagna da più du a 20 anni di Pier Silvio, ha vissuto una stagione intensissima e per un periodo ha pure svolto la mansione di co-conduttrice di Striscia la Notizia, dove si è molto divertita.

Anche lei tornerà a farci compagnia a settembre sia il sabato che la domenica con il suo Verissimo, dove non mancheranno interviste a cuore aperto ed esclusive, che sono l’ingrediente fondamentale del programma. Tuttavia ora è un’altra professionista che sarebbe nei guai e soprattutto uno show da lei condotto, che potrebbe non andare più in onda su Canale 5.

A rischio l’Isola Dei Famosi

Stiamo parlando di Ilary Blasi, che è anche la migliore amica della Toffanin. In poche parole, l’ultima edizione dell’Isola Dei Famosi è stata quasi un flop. Bassissimi sono stati gli ascolti, anche per quel che concerne la finale, che ha visto trionfare il dj Marco Mazzoli. Tra l’altro la conduttrice nel salutare i telespettatori, non ha dato appuntamento al prossimo anno con il reality.

Al suo posto potrebbe arrivare una nuovissima edizione de La Talpa, che potrebbe vedere alla conduzione proprio la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Nulla di certo ancora, ma è comunque molto forte il chiacchiericcio che riguarda l’annullamento all’interno del palinsesto di Canale 5 dell’Isola, Se così fosse, all’ex moglie di Francesco Totti sarà affidata la conduzione di una nuvoa trasmissione