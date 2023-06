“Maria sei satana”: la De Filippi schiacciata dalla collega | L’ha combinata veramente grossa

Mara De Flippi, l’amatissima conduttrice nuovamente nel mirino. “Maria, sei Satana”, la frase che le è stata rivolta. I fan sono sconvolti.

È certamente uno dei volti più amati, non solo delle Reti Mediaset, ma della TV in generale la splendida Maria De Filippi. Da tantissimi anni sulla cresta dell’onda è onnipresente su Canale 5. In autunno ci fa divertire a Tu Si Que Vales e intanto ci emoziona a Uomini e Donne. Con Amici ci regala moltissime emozioni con talenti nel canto e nella danza, mentre con C’è Posta Per Te ci fa commuovere e talvolta sorridere.

Ora ci sta regalando una nuova emozionante edizione di Temptation Island, dopo tanto tempo che non lo ammiravamo più, al cui timone ritroviamo nuovamente il carismatico Filippo Bisciglia, che di recente ha storto il naso per l’eliminazione della sua storica compagna all’Isola Dei Famosi. Stiamo parlando della bellissima Pamela Camassa.

La showgirl di recente lo ha raggiunto in Sardegna per festeggiare il suo compleanno, dato che il conduttore si trova ancora lì per le registrazioni del viaggio nei sentimenti. Anche Maria è presente per assistere alla lavorazione del tutto. Quest’anno, dati alla mano, Temptation Island è stato un vero e proprio successo, sebbene tra i partecipanti non figurino vip, come è accaduto invece in passato.

Maria De Filippi schiacciata dalla collega

Le storie sono state nettamente commentate sui Social, soprattutto alcune frasi che maggiormente hanno colpito i telespettatori. Fin dalle sue prime battute il programma ha fatto intendere che questa sarà un’edizione ricca di sorprese, nonché di colpi di scena. I tentatori e le tentatrici sono tutti bellissimi e c’è chi è riuscito a mettere in crisi alcuni partecipanti.

Certamente ora come ora è ancora presto per conoscere il futuro delle varie coppie, ma niente appare scontato. Difatti quelle più solide paiono scricchiolare, mentre altre più ballerine stanno regalando molte sorprese. Tuttavia è il racconto sul caroaffitti a Milano, fatto dalla bella Manu, dopo che il suo fidanzato, che di lavoro fa il tranviere, ha raccontato che sta facendo grandi sacrifici per farla felice, ha colpito una nota giornalista.

Selvaggia Lucarelli sbotta: “Maria sei Satana!”

Stiamo parlando di una delle penne più taglienti del panorama italiano, Selvaggia Lucarelli. La confermatissima giudice di Ballando Con Le Stelle ha commentato con le seguenti parole: “Anche la tragedia sul caro affitti di Milano. Maria sei Satana!”. Con ciò Selvaggia ha voluto sostenere che quest’anno la De Filippi e il suo team autorale hanno lavorato per dare in pasto ai telespettatori qualcosa di veramente spettacolare.

Gli argomenti in esso trattai sono variegati. Le coppie, come ha sottolineato Selvaggia, non provengono solo dal Sud, ma anche dal Nord. La giornalista ha pure trovato alcune similitudini, per esempio Daniele lo ha etichettato come la copia di Francesco Chiofalo, mentre ha visto anche una tentatrice comportarsi come “Valeria Marini che prova ad essere Massimo Recalcati“.