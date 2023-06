Susy Fuccillo, che fine ha fatto dopo Amici: dopo le due gravidanze è ridotta così

Susy Fuccillo, che fine ha fatto splendida ballerina che ci ha fatto sognare tanto ai tempi del trionfo di Marco Carta? Eccola oggi.

Quando fece capolino all’interno della prestigiosa scuola di Maria De Filippi era poco più che una bambina. Lì ha colpito molto i numerosissimi telespettatori, non solo per la sua bravura, ma anche per la sua bellezza. Non convinse pianamente Alessandra Celentano e fu molto chiacchierata per la sua amicizia speciale con il vincitore dell’edizione alla quale partecipò.

Stiamo parlando di Marco Carta. La ragazza lasciò il suo paese di origine, sito nella provincia di Napoli, per approdare a Roma per scopi lavorativi dopo la sua partecipazione al padre di tutti i talent. Lavorò a svariati musical e programmiTV, ma poi, pian piano, ha fatto perdere le sue tracce.

Tuttavia non ha affatto abbandonato il mondo della danza, visto che è la sua più grande passione. Da grande donna intelligente quale è, si è messa in moto per diventare una brava imprenditrice. Nel 2018 ha lanciato nientemeno che nelle Grande Mela Bereshift, la sua linea di abbigliamento sportiva e, nel contempo, glamour.

Susy Fuccillo, da ballerina a imprenditrice e mamma

Ha inoltre coronato il suo sogno di diventare mamma di due bambine, quali Cristiana a Giordana, nate dal frutto dell’amore con il marito Salvatore Raciti. Ora vive con la famiglia a Catania. Come ha rivelato in una sua intervista rilasciata a Today ha continuato a seguire da telespettatrice Amici, in particolar modo la fase serale.

Nelle scorse edizioni le erano molto piaciuti Sangiovanni, Irama, LDA e Sissy, mentre per il ballo l’hanno particolarmente convinta Valentina Vernia, Giulia Stabile e Virginia Tomarchio. Amici le ha regalato un sogno, ovvero quello di danzare nei corpi di ballo di varie trasmissioni televisive. Dunque è stata un’esperienza che lei porterà sempre nel cuore.

Oggi è più donna

Al di là della professione e del fatto di essere diventata madre e moglie, Susy, essendo passato molto tempo dalla sua esperienza ad Amici, è molto cambiata. È certamente diventata più donna e più sensuale. I capelli completamente biondi e tendenti al liscio e più corti. Non più dotati di numerose meche come una volta.

Il make-up è più raffinato e il suo fisico è sempre al top. Non per nulla, per molti suoi fan, lei è un capolavoro assoluto di bellezza. A loro dona su Instagram tantissimi scatti che appartengono alla sua quotidianità di mamma, artista e imprenditrice. Tra i suoi followers trovano spazio anche due star della crew di Maria De Filippi, quali Gianni Sperti e Giulia Stabile.