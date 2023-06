Silvia Toffanin, il suo amore per Pier Silvio è nato grazie a un pallone: spunta la verità dopo vent’anni

Dopo vent’anni finalmente è spuntata la verità sulla storia d’amore di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, è tutto merito di un pallone se si sono conosciuti. Ovvio che non poteva essere altrimenti, visto la passione per il calcio della famiglia Berlusconi.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi li conoscono tutti e in molti invidiano la loro relazione, non solo per il loro conto in banca ma anche per la svolta alla Cenerentola di lei che tutti sognano nella vita. È bene che sappiate che il loro incontro non è stato dettato dalla perdita di una scarpetta, ma dalla passione per il pallone.

La Toffanin ha iniziato dal basso, come la maggior parte dei personaggi televisivi, non era rinchiusa in una soffitta con i topini, ma ballava come Letterina allo storico programma, Passaparola. Qui si è fatta conoscere grazie alla super visione, non della Fata Madrina, bensì da un giovanissimo Gerry Scotti in veste di conduttore. Tra l’altro è proprio qui che ha incontrato quella che ancora oggi è una tra le sue più care amiche, l’ex Letterina, Ilary Blasi.

Il Matrimonio mai avvenuto tra la Toffanin e Berlusconi

Prima di svelarvi come si sono conosciuti per la prima volta Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, vogliamo parlarvi del dopo, quando si passa dal 3MSC ad un sentimento più maturo e meno adolescenziale. Silvia e Pier Silvio sono sempre stati molto gelosi della loro privacy, per questo circolano in rete pochissime informazioni sul loro conto.

Sappiamo che dopo il loro primo incontro non si sono più lasciati, a discapito di tutti i rumors che ne decretano la separazione imminente, i due sono più innamorati che mai. Dal loro amore sono nati due figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, con i quali vengono ritratti durante i loro viaggi familiari super riservati. Nonostante tra i due le cose procedano a gonfie vele, sono in molti che continuano a chiedere spiegazioni sul perché non si siano ancora sposati dopo tanti anni. La Toffanin ha sempre sostenuto di essere felice così, che non ha bisogno di un anello per sapere di amare il suo compagno e che vuole che il figlio di Silvio stia con lei perché vuole e non perché deve per via di un patto legale.

Il primo incontro di Silvia e Pier Silvio

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, come dicevamo in precedenza sono sempre stati molto riservati sulla loro privacy, anche se dopo tanto hanno svelato ai fan che il loro primo incontro lo devono ad un pallone, ecco la verità dopo quasi vent’anni. In pratica, la conduttrice di Verissimo e il proprietario di Mediaset, si sono incontrati per la prima volta ad una partita di beneficienza del Milan nel 2000.

Dopo quell’evento è scattato il colpo di fulmine tra la Toffanin e Berlusconi, i quali grazie ad un pallone non si sono più lasciati. Ironia della sorte, il Milan non dà alla famiglia Berlusconi tante soddisfazioni solo calcistiche, ma quando serve si trasforma anche in Cupido.