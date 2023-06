Monica Leofreddi, perché è finita con Antonello Venditti: “Purtroppo l’ho tradito con…”

Monica Leofreddi ha confessato la reale motivazione per cui la sua storia con Antonello Venditti è finita. Ecco con chi l’ha tradito, dopo tanto questa confessione lascerà sicuramente l’amaro in bocca per i seguaci del cantante.

Finalmente quel segreto tenuto nascosto per anni è venuto prepotentemente a galla, ecco perché tra Monica Leofreddi e Antonello Venditti non ha funzionato. Lei l’ha tradito, è iniziato tutto da qui? E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Monica Leofreddi è la nota conduttrice televisiva, volto noto della Rai per diversi programmi di successo quali, Le regole del gioco, Unomattina, Utile e futile, Domenica sportiva e così via. Classe 1965. la conduttrice è sposata con Gianluca Delli Ficorelli dal 2015 e insieme hanno avuto due figli, Riccardo e Beatrice.

Quello stalker che le ha rovinato la vita…

Come ha dichiarato ai microfoni di Verissimo, Monica Leofreddi si è guadagnata ogni singolo successo nella sua carriera lavorativa, non ha mai dovuto dire grazie a nessuno, se non al suo talento e alla sua professionalità. Purtroppo, nella vita privata ha vissuto diversi alti e bassi che non potrà mai dimenticare. Tralasciando per un attimo la storia d’amore, poi precipitata con Antonello Venditti, nei ricordi della conduttrice ci sono altri due fatti molto spiacevoli.

Il primo riguarda lo stalker che l’ha perseguitata per diversi anni, togliendole il sonno la notte. Era diventato estenuante, finché finalmente grazie ad una sentenza giudiziaria, l’uomo è stato arrestato nel 2014, facendo tornare il sorriso e la speranza alla Leofreddi. Il secondo incubo di Monica invece, riguarda la sua salute, in quanto ha dovuto affrontare quella diagnosi che non sempre finisce con un lieto fine. Dopo la sua prima gravidanza, alla conduttrice è stato diagnosticato un melanoma, ma fortunatamente per lei, è riuscita a sconfiggerlo.

Cos’è successo tra lei e Venditti?

Dopo tanto tempo, Monica Leofreddi ha fatto chiarezza sui motivi che l’hanno portata a chiudere con il suo ex, il cantante romano, Antonello Venditti. È vero, lei l’ha tradito con quello che sarebbe poi stato il suo attuale marito, ma a sua volta lui l’aveva tradita più volte in precedenza.

Ma procediamo con ordine. Era il 1985 quando la Leofreddi e Venditti si misero insieme, lei fu la musa ispiratrice delle famose canzoni del cantante, Settembre e Ogni volta. La loro storia d’amore, durata quasi dieci anni, fu caratterizzata da momenti belli e momenti brutti e per un lungo periodo la loro liaison fu top-secret, in quanto la conduttrice non voleva essere etichettata come “la fidanzata di…”.

Come ha lei stesso dichiarato: “Antonello mi ha riempito di corna…Lui negava fino alla morte, negava anche l’evidenza. Uno cercava di far finta, però, poi…Sul finale Io l’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito…La ruota gira…”.