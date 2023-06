Achille Lauro, il padre lavora per lo Stato: professione di alto profilo | Una curiosità che sicuramente non conosci

Ecco chi è il padre di Achille Lauro, l’uomo lavora per lo Stato, la sua professione è molto altisonante. Sicuramente padre e figlio operano in due settori completamente diversi, ma entrambi sono molto popolari in quello che fanno.

Chissà se i rapporti tra i due sono buoni o meno, visto che comunque fanno due mestieri totalmente differenti. Possiamo quasi definirli come “il giorno e la notte”, per questo qualche domanda a tal riguarda viene spontaneo porsela.

Achille Lauro fa infuriare Fedez

Non si è mai capito cosa sia successo tra Fedez e Achille Lauro, ma da quello che si è potuto capire il marito della Ferragni, prima di Sal avrebbe litigato anche con lui. A sostegno di questa teoria, c’è l’esibizione discutibile di Achille il quale ha infuocato non solo i commenti social, ma anche il palco…viste le occhiatacce che Federico era sovente mandargli.

In pratica durante il concerto di beneficenza, Love Mi, a sostegno della “Fondazione Together to go” ideato da Fedez, svoltosi in Piazza Duomo a Milano, durante la performance di Mille, Achille Lauro non ha minimamente nascosto il fatto di cantare in playback. Non è la prima volta che il cantante di Verona si comporta in questa maniera quando deve duettare con Fedez, in molti quindi ipotizzano che tra i due ci sia un forte astio. Tra i tanti tweet postati in seguito sull’argomento, in molti la pensano in questo modo: “Achille Lauro che rende palese il playback su Mille fregandosene totalmente di questa canzone per chissà quale motivo, mentre Fedez lo fulmina” e ancora: “Io sono troppo curiosa di scoprire cosa sia successo pure tra questi due”.

Ecco chi è il padre di Achille Lauro

Il padre di Achille Lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis, fa un lavoro molto importate, in quanto dipendente statale. Il signor Nicola De Marinis è un professore universitario e un magistrato della Corte di Cassazione, esperto del settore del lavoro. Tra Achille e suo padre c’è sempre stato un rapporto molto conflittuale, che ha portato i due ad allontanarsi per molti anni, complice anche il divorzio dalla mamma, la quale collabora con il figlio nella sua attività musicale.

Adesso però tra i due le cose vanno meglio e padre e figlio sono tornati di nuovo a parlarsi come persone civili, come ha dichiarato lo stesso Nicola De Marinis: “Io mi sono allontanato dai ragazzi perché le incomprensioni erano tante, la madre non li ha mai abbandonati… (Ora però, ndr) Ci sentiamo, ci confrontiamo da uomini. Lo chiamo spesso”.