Marta Fascina, letto il testamento è rimasta senza parole: cosa le è rimasto dell’eredità di Berlusconi

Marta Fascina è rimasta senza parole dopo aver letto il testamento che Silvio Berlusconi ha lasciato prima di andare via. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutti sono concordi nel dire che Silvio Berlusconi ha lasciato un vuoti incolmabile nel cuore della maggior parte degli italiani, o meglio coloro che lo hanno visto raggiungere mete importanti partendo dal nulla. Infatti da giovane svolgeva lavori come agente immobiliare e venditore porta a porta. Con tenacia e forza di volontà è riuscito a costruire un vero e proprio impero economico.

Purtroppo da tempo non godeva di una buona salute, dunque era routine recarsi presso l’ospedale Don Raffaele di Milano per dei controlli. Nel corso della sua vita si è sottoposto a vari interventi medici, qualcuno anche delicato come quello maxillo-facciale di trapianto osseo e implantologia con anestesia. Nonostante tutto ha sempre avuto la meglio.

Qualche settimana fa non ce l’ha fatta e così l’intero Paese ha affrontato il lutto con il cuore a pezzi. Ai funerali si sono recati tanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano: Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Alfonso Signorini, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Ovviamente la lista è chilometrica.

Molti si sono chiesti come sarebbe stato diviso il patrimonio del politico per eccellenza tra i familiari. Si è parlato anche di lite tra le mura domestiche. In realtà le cose sono andate diversamente, soprattutto per l’ex compagna Marta Fascina. A lei ha lasciato l’impensabile anche per lei.

Cosa ha ereditato Marta Fascina?

La famiglia è composta da personaggi di spicco in ogni tipo di settore. Pier Silvio Berlusconi è uno dei pilastri della Mediaset e poi ci sono gli altri. Marina Berlusconi, per esempio, con Danilo Pellegrino si occuperà della gestione della cassaforte di famiglia per l’intero anno ed entro dicembre le quote della Fininvest verranno date ai figli.

Per quanto riguarda la Fascina, deputata alla camera per Forza Italia, è stata legata a Berlusconi dal 2020 fino alla sua morte. Si sono simbolicamente sposati, ma anche lei ha avuto diritto a una parte dell’eredità secondo quanto riportato dal testamento.

Ecco cosa spetta alla donna: da non credere!

Molti hanno immaginato che tra i familiari di Berlusconi ci sarebbero state delle discussioni accese per appropriarsi di una buona parte dei beni rimasti in eredità. Una cosa che accade spesso nelle famiglie quando viene a mancare un parente benestante. In questo caso le cose sono andate diversamente.

Ognuno ha ottenuto ciò che gli spettava mentre Marta Fascina è rimasta a bocca aperta quando ha saputo quello che le spetta. Non solo una cospicua somma di denaro (si vocifera 100 milioni) ma anche una parte della Villa Arcore. Ecco quanto è stato riportato secondo il Corriere della Sera e il Messaggero.