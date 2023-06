Serena Bortone, voce disgustosa pervade Oggi è un altro giorno: litigio tra sorelle

Oggi È Un altro Giorno, litigio terribile tra sorelle. Nessuno se l’aspettava eppure è successo.

Ormai siamo quasi giunti alle battute finali del talk quotidiano di Rai Uno, che ci fa compagnia da tre anni nel primo pomeriggio, subito dopo il TG1. Tantissimi i temi trattati, così come le interviste esclusive che la conduttrice sa donare ai suoi telespettatori. Stiamo parlando di una giornalista con alle spalle tanta gavetta e un curriculum di massimo rispetto.

Si è definita più volte, nel corso di interviste a cuore aperto, una donna curiosa e che sa ascoltare. Tra l’altro è anche molto attenta a i dettagli ed è per questo motivo che riesce a cogliere i dettagli della persona che ha davanti per mettere in atto corpose interviste. Tuttavia è anche una valente investigatrice.

Ciò lo abbiamo ampiamente constatato durante la sua intensa esperienza di giudice al Cantante Mascherato. Non per nulla lei è stata una delle prime persone a intuire che dietro la maschera dal Cavaliere Veneziano, che poi ha vinto, ci fosse Samuel Peron. Nonostante sia molto amata e apprezzata dagli italiani, a quanto pare il prossimo anno non farà più loro compagnia nella stessa fascia oraria.

Serena Bortone ha invitato Jasmine

Dovrebbe arrivare al suo posto, con un programma nuovo di zecca, la meravigliosa Caterina Balivo. Tra l’altro la staffetta tra le due è avvenuta già in passato, dal momento che, come già successo con i pomeriggi di Rai Uno in precedenza, anche ne Il Cantante Mascherato a svolgere il ruolo di giudice c’era in primis Caterina, che poi è stata sostituita da Serena.

Nonostante siamo praticamente agli sgoccioli di Oggi È Un Altro Giorno la Bortone ha proseguito a donare qualcosa di speciale al suo pubblico. Tra i vari affetti stabili del talk c’è da annoverare Romina Jr, figlia di Albano Carrisi e di Romina Power, quest’ultima sovente sua ospite. La conduttrice ha da poco ospitato anche Jasmine Carrisi, frutto all’amore di Albano e Loredana Lecciso.

Litigi e aria di guerra tra le sorelle?

La ragazza ha deciso di seguire le orme paterne dal punto di vista professionale. Con il suo celebre papà in passato ha anche condiviso il ruolo di giudice a The Voice Senior. Tuttavia ciò che ha destato maggiore scalpore e viva curiosità è che la Bortone abbia aspettato le ultimissime puntate de suo talk show, su cui tra pochissimi giorni calerà definitivamente il sipario, per invitare Jasmine.

Secondo molti sarebbero pertanto vere le voci che porterebbero a pensare che tra la primogenita di Albano e della Lecciso e Romina Jr non scorra buon sangue. Ed è per questo motivo che, pur tenendoci Serena a intervistarla, abbia aspettato così tanto tempo. Tra l’altro la sua ospitata è stata molto seguita. Si attendono ora nuove reazioni sui Social.