Filippo Bisciglia, dopo anni di Temptation si toglie un sassolino dalla scarpa: “Ai falò non posso…”

Il conduttore del reality, Temptation Island, Filippo Bisciglia, dopo tanti anni ha finalmente deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Svela la sua verità sul falò, preparatevi a ricevere uno scoop con “i fiocchi”.

Filippo Bisciglia, torna come sempre alla conduzione del programma Temptation Island. Quest’anno però qualcosa è cambiata, infatti, dopo tanto Bisciglia ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, raccontando una verità completamente diversa sui falò. Voi lo sapevate?

Per Temptation Island, Filippo Bisciglia ormai, è diventato un’istituzione. Non c’è storia senza di lui, infatti per l’ottavo anno, Filippo continua a confermarsi come il conduttore perfetto per questo programma. Ha quel modo di fare che ai telespettatori piace molto, merito forse anche degli insegnamenti di Maria De Filippi. Ad ogni modo, questa edizione è appena iniziata, tireremo le somme a stagione conclusa.

Bisciglia in sintonia con i problemi delle coppie

Filippo Bisciglia, ha rivelato di capire i litigi delle coppie di Temptation Island, quando si tratta delle incomprensioni sul formare o meno una famiglia. Avere un figlio è una decisione molto delicata e non si può obbligare una persona a diventare mamma o papà. Proprio per questo, il conduttore dichiara di capirli, in quanto i maggiori dissapori avuti con la sua compagna, Pamela Camassa, riguardano proprio l’argomento genitoriale.

Bisciglia ha sempre dichiarato di voler essere padre, mentre la sua compagnia è sempre stata restia. Durante la sua partecipazione all’Isola dei famosi però, Pam si è detta pronta a rivalutare le priorità della sua vita, dichiarando quindi di volerci provare. Da qui in poi spetterà alla coppia capire come comportarsi di conseguenza, come ha appunto dichiarato anche Filippo stesso:

“Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema”.

Le dichiarazioni di Bisciglia sul falò

Filippo Bisciglia è da poco tornato alla conduzione della nuova stagione di Temptation Island e si toglie già qualche sassolino dalla scarpa per quanto riguarda la sua posizione nel programma. Lui ha il compito di essere il confidente delle coppie, quindi non può parlare con gli altri di quello che gli viene confidato e soprattutto non può giudicare. Ecco perché durante i falò non cambia mai espressione:

“Un paio di volte mi è capitato di ridere, ma perché erano molto simpatici i concorrenti, in altre situazioni empatizzo con chi partecipa al programma, anzi, alcune volte sono proprio dispiaciuto. Altre volte non posso proprio parlare. Ci sono volte in cui il lui di turno mi dice una cosa e la lei di turno, dopo un’ora, mi dice l’esatto contrario, siccome io sono il confidente devo stare zitto, poi ai falò di confronto si vedrà, ma non posso parlare e, soprattutto, non devo giudicare…”.