Sapete quanto percepisce di pensione Enzo Paolo Turchi? Per lui una cifra “da fame”

Enzo Paolo Turchi, sapete quanto percepisce di pensione il ballerino? A detta sua una cifra da fame.

Enzo Paolo Turchi è indubbiamente un artista molto amato e apprezzato dal grande pubblico italiano. Ballerino e coreografo di successo, deve tantissimo all’amica Raffaella Carrà, con la quale è rimasto in ottimi rapporti di amicizia fin da quando lei se ne è andata da questo mondo. Lui ha sofferto tantissimo e ha speso sempre meravigliose parole per lei.

La danza fa tutt’ora parte della sua vita e ora lui si occupa principalmente di insegnamento. A condividere questo suo grande amore con lui è la moglie Carmen Russo, una showgirl e un personaggio del vasto mondo dello spettacolo a tuttotondo nel nostro Paese. La donna possiede un carattere forte e determinato, nonché una volontà di ferro.

Questo suo modo di essere le ha permesso di risultare vincente non solo sul lavoro ma anche nella vita in generale. È riuscita anche a diventare mamma quando ormai era già fuori tempo massimo. Per la sua Maria lei è una genitrice molto presente. Quando in qualità di concorrente era rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia, ha molto sofferto per la mancanza della sua creatura, nonché dell’adorato marito.

Enzo è attivissimo in accademia

Lui, dal canto suo, apparendo diverse volte come ospite in giardino, le ha voluto donare maggiore forza e invitarla a stare tranquilla, perché a casa andava tutto bene. Enzo, come ha rivelato la stessa moglie, è un papà attento e accorto, oltre che super efficiente. È inoltre un uomo molto dolce e sensibile.

In tale direzione è impossibile non ricordare i suoi pianti durante la sua esperienza all’Isola Dei Famosi, che non è stata particolarmente piacevole per lui anche a causa di alcuni problemi di salute ben presto sopraggiunti. Carmen, dal canto suo, lo aveva invitato a non mollare. Ora la coppia è più che mai attiva nella loro accademia di danza classica e moderna Energy Dance, sita nella città di Palermo.

Turchi e la sua pensione, ” una cifra da fame”

L’uomo, che svolge il ruolo di direttore artistico per questa realtà insieme alla sua consorte, si è di nuovo lamentato nell’ultimo periodo della pensione che percepisce, parlando di una cifra da fame. Queste le sue testuali parole riportare dal Correre Delle Sera: “Prendo 720€ di pensione, una cifra da fame“.

Chiaramente questo è un suo pensiero personale e c’è chi in Rete cominci a mormorare che non si possa parlare di una pensione realmente bassa. Altri ancora sostengono che si possa ritenere fortunato perché c’è chi è messo peggio di lui. Altri ancora sostengono che Enzo possa comunque ritenersi soddisfatto anche perché è ancora operativo sia nel mondo della danza che dello spettacolo.